Navarra registra 550 accidentes laborales de autónomos hasta agosto de 2026, 52 más que en el mismo periodo de 2025

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado que Navarra ha registrado 550 accidentes laborales de autónomos en los primeros ocho meses de 2026, lo que supone un incremento del 10,4% (52 accidentes más) respecto al mismo periodo de 2025.

En un comunicado, UPTA ha alertado del incremento de la siniestralidad laboral entre los trabajadores por cuenta propia en Navarra. La evolución "resulta especialmente preocupante por el aumento de los accidentes graves durante la jornada laboral, que han pasado de cinco a siete, y por los dos fallecimientos de trabajadores autónomos registrados durante este periodo, frente a ninguno en los ocho primeros meses del año anterior". Ambas víctimas mortales perdieron la vida durante su jornada de trabajo.

Esta evolución "contrasta con la registrada en el conjunto de España, donde los accidentes laborales con baja entre los autónomos han disminuido un 2,1%, aunque los fallecimientos han aumentado de 35 a 55".

Durante los ocho primeros meses de 2026, Navarra "registró 528 accidentes laborales con baja durante la jornada de trabajo, 58 más que en el mismo periodo de 2025". Por el contrario, "los accidentes ocurridos en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo descendieron de 28 a 22".

El incremento de los accidentes durante la jornada "explica el crecimiento de la siniestralidad total, que se sitúa por encima de la evolución nacional". También han aumentado los accidentes graves, mientras que la aparición de dos víctimas mortales "constituye el dato más preocupante de este periodo".

Para UPTA, estas cifras "obligan a prestar especial atención a las condiciones de seguridad de los trabajadores por cuenta propia". La organización considera necesario "investigar las circunstancias de los accidentes más graves y reforzar las medidas preventivas, especialmente entre los profesionales que desarrollan su actividad con recursos limitados y escasa capacidad para negociar sus condiciones de trabajo".

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Los 550 accidentes con baja registrados en Navarra "ponen de manifiesto que la siniestralidad continúa afectando a cientos de trabajadores autónomos". UPTA recuerda que, "para muchos pequeños profesionales, sufrir un accidente laboral puede tener consecuencias que van más allá de las lesiones físicas".

La interrupción de la actividad "puede suponer una pérdida inmediata de ingresos, dificultades para cumplir los compromisos adquiridos con los clientes y problemas para afrontar los gastos habituales del negocio".

Esta situación "resulta especialmente complicada para quienes trabajan individualmente y no disponen de personal que pueda asumir sus funciones durante una incapacidad temporal".

La organización considera necesario "mejorar la información estadística sobre la duración de las bajas derivadas de accidentes laborales".

"Los datos oficiales permiten conocer el número de siniestros y su gravedad inicial, pero no ofrecen información comparable sobre cuántos trabajadores autónomos permanecen varios meses sin poder desarrollar su actividad", han añadido.

Para UPTA, "disponer de estos indicadores permitiría conocer mejor las consecuencias reales de los accidentes y adoptar medidas de protección adecuadas a las necesidades del colectivo".

UPTA considera "imprescindible" examinar las condiciones en las que desarrollan su actividad los trabajadores por cuenta propia, "especialmente aquellos integrados en cadenas de subcontratación y con escasa capacidad para negociar precios, plazos y condiciones de trabajo".

La organización advierte de que "el incremento de los costes de actividad, la presión sobre los precios y las exigencias impuestas por determinadas empresas contratistas pueden reducir el margen económico y organizativo de los pequeños profesionales, condicionando las circunstancias en las que prestan sus servicios".

Por ello, reclama "investigar hasta qué punto estos factores pueden estar influyendo en los accidentes de mayor gravedad, sin atribuir automáticamente los siniestros a una misma causa".

UPTA insiste en que "la prevención debe garantizarse con independencia del tamaño del negocio y de la posición que ocupe el profesional dentro de una cadena de contratación". "La seguridad laboral no puede quedar relegada por los plazos de ejecución o las exigencias económicas de las empresas contratistas", han subrayado.

Para la organización "resulta necesario garantizar que los trabajadores autónomos dispongan de condiciones adecuadas para desarrollar su actividad sin asumir riesgos evitables".