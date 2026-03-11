Navarra registra en enero la creación de 94 sociedades mercantiles, un 13,8% menos que en el mismo mes del año anterior

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en enero la creación de 94 sociedades mercantiles, 15 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del 13,8%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades suma un total de 3.838 miles de euros, frente a los 9.991 miles de euros del año anterior (disminuye un 61,6%). El capital medio suscrito (40,8 miles de euros) disminuye un 55,5%.

En enero amplían capital 27 sociedades mercantiles, 5 menos que en enero del año anterior. El capital suscrito en las ampliaciones alcanza los 18.410 miles de euros, frente a los 6.752 miles de euros en enero de 2025. El capital medio suscrito en estas operaciones es de 681,9 miles de euros, aumenta un 223,2% en tasa anual.

Por su parte, se disuelve 1 sociedad mercantil, 10 menos que en enero del año anterior.

En el conjunto de España, el número de sociedades mercantiles creadas en enero aumenta un 8,8% respecto al mismo mes de 2025. El capital suscrito para su constitución supera los 659 millones de euros, con un aumento anual del 30,5%. El capital medio suscrito (56.734 euros) aumenta un 19,9%.

El número de sociedades mercantiles disueltas se situó en 3.897 sociedades, con un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.