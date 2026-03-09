Navarra ha registrado en febrero 47 accidentes de tráfico con víctimas, un 31,9% menos que en el mismo periodo de 2025

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en el mes de febrero 47 accidentes de tráfico con víctimas, de las cuales 3 han resultado fallecidas y 65 heridas. Seis de las personas heridas han sido hospitalizadas.

Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 9,6% respecto al mes anterior y del 31,9% respecto a febrero de 2025, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Según el tipo de vía, 32 accidentes se han registrado en vías urbanas y 15 en vías interurbanas. En el caso de vías urbanas la siniestralidad ha disminuido en un 39,6% (21 accidentes con víctimas menos), y en vías interurbanas ha disminuido en un 6,3%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta información se obtiene del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico mediante la cumplimentación de un cuestionario de tráfico por parte del personal encargado de la vigilancia y el control de tráfico y el apoyo de centros sanitarios cuando es preciso, e informa de la siniestralidad a 24 horas.

AÑO 2026

La siniestralidad acumulada entre enero y febrero de 2026 deja en Navarra 99 accidentes de tráfico con víctimas, de los que 4 han sido mortales y han provocado la hospitalización de 14 personas. Además, 118 personas heridas no han requerido hospitalización.

En cuanto a edad y sexo, el 64% de las personas accidentadas son hombres y el 30,9% mujeres, mientras que a 24 horas del siniestro no se había informado el sexo del 5,1%. En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 69,1% de las personas accidentadas, frente al 29,1% de mujeres.

El 77,2% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 81,8% y en los de vías urbanas el 74,1%. El grupo de menores de 16 años acumulan el 9,6% de la siniestralidad y los de 65 o más años, el 10,3%.

Respecto a los vehículos implicados, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente 'usuarios vulnerables' -personas peatonas o vehículos en los que no existe carrocería- (48,6%), turismos (42,9%) y furgonetas y autobuses (2,9% en cada caso).

Por su parte, en las vías interurbanas, los vehículos implicados han sido principalmente turismos (69%), 'usuarios vulnerables' (20,7%) y furgonetas, camiones de hasta 3.500 kilógramos y camiones de más de 3.500 kilógramos (3,4% cada uno de ellos).

Por tipos de vía, el 70,7% de la siniestralidad en enero corresponde a vías urbanas. Un 64,3% de las personas heridas hospitalizadas corresponde a accidentes en vías interurbanas, y el 64,4% de las heridas no hospitalizadas corresponde a accidentes en vías urbanas.