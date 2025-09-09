Navarra registró en agosto 59 accidentes de tráfico con víctimas, un 1,7% menos que en el mismo periodo del año anterior

La siniestralidad en vías interurbanas aumenta un 9,5% y en las urbanas disminuye un 7,7%

Navarra registró en el mes de agosto 59 accidentes de tráfico con víctimas. Dos personas han resultado fallecidas y 72 heridas, de las que 9 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 9,2% respecto al mes anterior y del 1,7% respecto a agosto de 2024.

En función del tipo de vía, según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), 36 accidentes se han registrado en vías urbanas y 23 en vías interurbanas. En el caso de vías urbanas la siniestralidad es inferior a la del mismo periodo del año anterior en un 7,7% (3 accidentes con víctimas menos), mientras que en vías interurbanas ha aumentado un 9,5% (2 accidentes más).

Desde enero, la siniestralidad hasta agosto deja en Navarra 538 accidentes de tráfico con víctimas de los que 19 han sido mortales y han provocado 23 personas fallecidas y 85 hospitalizadas. 566 personas heridas no han requerido hospitalización.

EDAD Y SEXO

El 57,6% de las personas accidentadas son hombres y el 37,4% mujeres, mientras que se desconoce el sexo del 5%. En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres casi triplican a las mujeres y alcanzan el 71,6% de las personas accidentadas, frente al 28% de mujeres.

El 80,4% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 86,6% y en los de vías urbanas el 77,1%. Los menores de 16 años acumulan el 5% de la siniestralidad y los de 65 o más años, el 13,6%.

VEHÍCULOS IMPLICADOS

Hasta agosto, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente usuarios vulnerables -usuarios de vehículos en los que no existe carrocería (33,9%) - turismos (22,9%) y peatones (13,4%), mientras que en las vías interurbanas los vehículos implicados han sido principalmente turismos (44,8%), usuarios vulnerables (21,6%) y motocicletas (14,9%).

Según los tipos de vía, el 71,7% de la siniestralidad hasta agosto corresponde a vías urbanas, si bien los accidentes con mortalidad se han registrado en todos los tipos de vías.

Un 56,5% de los heridos hospitalizados corresponde a accidentes de vías urbanas, cifra que se sitúa en un 69,1% para los heridos no hospitalizados.