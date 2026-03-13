Navarra regresa a la feria GUSTOKO con un stand con seis empresas del sector agroalimentario

El consejero Aierdi, con los productores navarros presentes en la feria. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra vuelve con un stand agrupado a la feria agroalimentaria GUSTOKO, 10 años después de su última participación, con un stand agrupado que reúne a seis empresas del sector agroalimentario de la Comunidad foral: Vinos de Bellite, Josenea Bio, Chocolates de Navarra, Cerveza Artesana D'Olite, Esarte y Pasta Martinelli. Además, otras dos firmas navarras, Conservas Izadin y Manjar Navarro acuden con stand propio.

El Ejecutivo foral ha vuelto a esta feria, que se celebra el BEC de Barakaldo, por su "importancia estratégica". Ha destacado que "se trata de la única feria profesional que incluye la venta y contacto directo con el público final" y se celebra en un territorio, como es la Comunidad Autónoma Vasca, "especialmente receptivo y conocedor del producto de calidad navarro", explica en un comunicado

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jose Mari Aierdi, que ha participado este viernes en la inauguración oficial de la feria, ha subrayado que "la presencia en GUSTOKO supone una oportunidad estratégica para recuperar un espacio en el que no participábamos con stand agrupado desde 2016 y para reforzar el posicionamiento del producto navarro en un mercado especialmente receptivo, más aún, en un momento en el que queremos hacer hincapié en la promoción y donde el consumo de producto local es clave".

"La esencia del producto de calidad, artesano, sostenible y con arraigo al territorio" es el leitmotiv de esta feria agroalimentaria que se celebra desde este viernes hasta el domingo 15 de marzo, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). La presencia agrupada de Navarra se enmarca dentro del compromiso de Reyno Gourmet e INTIA por "promover el producto navarro, impulsar su visibilidad y crear nuevas oportunidades comerciales en ferias de referencia".

Entre las seis empresas participantes destacan tres pertenecientes a Reyno Gourmet, sello que acredita a más de 2.800 productos navarros de calidad diferenciada. Se trata de Josenea Bio, un referente en producción ecológica y en proyectos de integración sociolaboral; Pedro Mayo, que mantiene más de un siglo de tradición artesanal en la fabricación de chocolate; y Esarte, que destaca por sus productos cárnicos y embutidos elaborados de forma tradicional.

La feria va a reunir este año a 250 firmas expositoras procedentes de distintos territorios del Estado, así como numerosos proyectos "alineados con la sostenibilidad, la innovación social y la recuperación de tradiciones". Está dirigida tanto al público general como a profesionales del sector, con una amplia oferta de degustaciones, showcookings, catas y actividades divulgativas.

DEGUSTACIÓN ESPECIAL REYNO GOURMET

El stand de Navarra acogerá este sábado por la tarde una degustación con productos Reyno Gourmet diseñada para mostrar "la versatilidad y la riqueza gastronómica del territorio", en la que se ofrecerá pasta fresca de Martinelli con ragú de Chistorra de Navarra maridada con Garnacha de Vinos de Bellite, un cóctel fresco sin alcohol elaborado con una infusión ecológica de Josenea Bio y, finalmente, una mousse de chocolate con crumble preparado con producto de Casa Pedro Mayo (Chocolates de Navarra) acompañada por una Cerveza Artesana D'Olite.

Además, la bodega Vinos de Bellite aprovechará su presencia en la feria para presentar y compartir con el público las siguientes novedades: Bellite Garnacha Blanca 2022; Borra de la Vega; AOVE Bellite y Bellite La Pedrera.

GUSTOKO no es solo un espacio comercial, "es un escenario donde las personas productoras explican su historia y donde el público encuentra productos con alma, elaborados desde el origen y con intención. Su filosofía se apoya en la calidad, la producción sostenible, el cuidado por la materia prima y la creación de vínculos reales entre quienes producen y quienes consumen".

En palabras de Cristina Rodríguez, técnica de promoción de Reyno Gourmet y coordinadora de la participación navarra en esta feria "Gustoko es doblemente relevante: por su contacto directo con consumidores que valoran el origen y por celebrarse en un territorio que aprecia el producto navarro. El stand agrupado nos permite presentar una imagen unificada y sólida del sector, optimizar recursos y fortalecer la cooperación entre empresas".

La participación en GUSTOKO 2026 "contribuye a reforzar la imagen de Navarra como un territorio comprometido con la calidad certificada, los procesos sostenibles, la innovación ligada a la tradición y la defensa del medio rural y sus productores".