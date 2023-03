Navarra reúne a un comité de expertos en seguridad vial en busca de un "modelo de excelencia" para la gestión de Tráfico

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha reunido a más de 20 personas "referentes a nivel nacional e internacional" en materia de Tráfico y Seguridad vial en la jornada 'Hacia un modelo de Gestión de Tráfico para Navarra', organizada para "reflexionar desde una mirada interdisciplinar sobre cuestiones clave" de la próxima asunción de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial por parte de la Comunidad foral a partir del 1 de julio.

El vicepresidente de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López, han realizado la apertura de la jornada. En su intervención, el consejero ha agradecido la presencia de "personas de reconocida trayectoria nacional e internacional en materia de seguridad vial". "Esperamos que este encuentro nos permita definir aún mejor nuestra hoja de ruta para la asunción de esta transferencia en la que aspiramos a un modelo de excelencia para la gestión integral de la competencia de Tráfico", ha afirmado, tras subrayar que "no perseguimos otra cosa que ofrecer un buen servicio a los navarros y navarras, desde la cercanía de la gestión y el conocimiento del territorio".

Por su parte, la directora López ha señalado que se trata también de "una gran responsabilidad". "Navarra asume la gestión de unas funciones y servicios de vital importancia, que van más allá del control de las carreteras. Estamos hablando de la gestión de la seguridad vial en su conjunto, de ahí la importancia que cobran estas jornadas y aprender de las experiencias de éxito y aportaciones de importantes especialistas en esta materia", ha indicado.

Así, en la jornada, que ha tenido lugar en el Archivo Real y General de Navarra, se han establecido tres paneles de expertos, con el fin de que, en cada grupo, desde su ámbito profesional (jurídico, de gestión y operativo), pudieran analizar y poner en común sus respectivas experiencias en materia de Tráfico y Seguridad Vial de cara a "profundizar sobre el modelo de gestión de Tráfico oportuno para Navarra".

"UNA PRIORIDAD DESDE LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE"

De manera previa a esta dinámica participativa por grupos de trabajo, algunos de los expertos han aportado las cuestiones que consideran claves para la Comunidad foral en la asunción y ejercicio de esta competencia.

Así, el exfiscal de Sala de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Bartolomé Vargas, ha apuntado a la importancia de tener en cuenta la perspectiva completa, "debemos saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos vamos a proyectar". "Hoy en día no se puede entender la seguridad vial sin la movilidad sostenible, van íntimamente unidas", ha dicho.

Por su parte, Mar Cogollos, directora general de AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal) ha subrayado que la gestión de Tráfico y seguridad vial no se trata de "una competencia más, ha de ser una prioridad política planteada desde todas las áreas y con una gestión integral". "No es solo un tema de Interior, también de sanidad, industria hacienda, etc.", ha dicho.

Algo en lo que también ha incidido Anna Ferrer, consultora del Banco Mundial y otras instituciones en materia de seguridad vial. "Navarra se encuentra ahora con una oportunidad única para estructurar una institucionalidad de la seguridad vial del siglo XXI, basada en políticas multisectoriales a través de una visión integral", ha remarcado.

NAVARRA, ESCENARIO "IDÓNEO" PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

El conjunto de expertos ha coincidido en que Navarra, "por su tamaño y conocimiento de la estadística", es "idónea" para "experimentar con diferentes criterios y estrategias y que, para ello, es necesario tener un conocimiento exhaustivo del dato".

"El número de siniestros viales con personas fallecidas en los últimos años en Navarra, apunta a que cada vez sea más necesario ir afinando en las medidas. Para ello, la recopilación de los datos debe ser muy afinada y aportar los valores necesarios para posteriormente tomar decisiones quirúrgicas", ha dicho Mar Cogollos.

Ferrer ha ha defendido por optar por una estrategia "de largo término, enfocada a resultados y objetivos muy concretos, que se sustenten en un buen trabajo de análisis, de ahí la importancia del conocimiento previo del dato".

Asimismo, han apuntado al horizonte de 0 personas fallecidas en siniestros viales "como una responsabilidad compartida entre instituciones, entidades privadas y la sociedad civil".

En este sentido, Mar Cogollos ha marcado como algo "fundamental" priorizar la educación y sensibilización, "desde el entorno educativo en una primera instancia, y posteriormente, a través de las empresas y organizaciones para las personas adultas". "Hay que realizar campañas específicas para cada objetivo, enfocadas a cada factor de riesgo asociado a cada edad", ha señalado.

PARTICIPANTES DE LOS PANELES DE EXPERTOS

En el ámbito jurídico, han participado: Alfonso Perona, fundador y director de la consultora Estrategias de Movilidad Sostenible y director jurídico y secretario de la Fundación RACC durante más de 20 años; Bartolomé Vargas, ex fiscal de Sala de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible; Anna Ferrer, consultora del Banco Mundial y otras instituciones en materia de seguridad vial; Luis Montero, catedrático de Seguridad Vial en la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL); José Julián Osteritz, quien ha ejercido diversos cargos directivos en el ámbito de la salud y la seguridad en el Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Canarias.

Por su parte, el panel de gestión ha estado constituido por Leticia Di Bartolomé, licenciada en Pedagogía, Filosofía y Letras y experta en tráfico; Mar Cogollos, directora general de AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal); Sergio Induráin, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra; Jesús Manchús, director del área de prevención y seguridad vial en la Fundación MAPFRE; Eduardo Bonet, vicepresidente senior y Director de Soluciones de ITS y peaje en Revenga Ingenieros.

Finalmente, el grupo operativo lo han integrado José Antonio Guerra, jefe del Área de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Foral; Federico Fernández, secretario general de la Sociedad de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar; David La santa, perito especialista en automóviles y director técnico en Servicios Peritos; Josetxo Andueza, experto de la emergencia en materia de tráfico.

La pretensión es que tras el análisis y reflexión de estos grupos de trabajo puedan extraerse conclusiones sobre "el mejor modelo de gestión posible para Navarra y reforzar y afianzar la hoja de ruta y el cronograma de acciones en el que ya viene trabajando la dirección general de Interior del Ejecutivo foral desde hace meses".