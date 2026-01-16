Navarra, segunda comunidad con mayor tasa de donantes por millón de población de España

José Roldán Ramírez, coordinador autonómico de Trasplantes de Navarra, y María Barber Ansón, responsable de la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes del Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró en 2025 un total de 60 donantes eficaces de órganos, lo que supone una tasa de 88,2 donantes por millón de población, consolidando la actividad de donación y situando a la Comunidad foral, por tercer año consecutivo, como la segunda Comunidad con mayor tasa de donación de órganos de España.

En el conjunto del Estado, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) registró en 2025 una tasa de 51,9 donantes por millón, manteniendo a España como líder mundial en donación de órganos.

Los 60 donantes de Navarra han hecho posible realizar 144 trasplantes, de los cuales 35 han sido trasplantes hepáticos, seis cardíacos, 85 renales, dos trasplantes combinados páncreas-riñón y ocho trasplantes bipulmonares, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) continúa siendo el centro de referencia en la actividad de donación en la Comunidad foral, y la Clínica Universidad de Navarra (CUN) el centro de referencia para los trasplantes de riñón, hígado y corazón de los navarros.

Durante 2025 se registraron en Navarra 31 donantes en muerte encefálica (ME) y 29 donantes en asistolia controlada (Maastricht III) -el 48,3% del total, confirmando su papel como línea estratégica en el sistema de donación y trasplante-. "Este equilibrio entre ambos tipos de donación refleja la madurez del programa de asistolia, que se ha consolidado en los últimos años hasta aportar casi la mitad de la actividad", ha señalado el coordinador de Trasplantes de Navarra, José Roldán.

El Hospital Universitario de Navarra es el hospital no trasplantador con mayor actividad de donación en el ámbito nacional durante el año 2025.

La edad media de los donantes fue de 66,9 años, algo superior a la del año pasado (63,7) lo que confirma la tendencia al aprovechamiento del donante de edad avanzada, conforme a las líneas de trabajo impulsadas por la ONT y los equipos clínicos.

La CUN ha realizado 72 trasplantes durante el año 2025, de los cuales 52 de ellos se llevaron a cabo con órganos procedentes de donantes navarros y los 20 restantes con órganos procedentes de otras comunidades autónomas.

En trasplante renal, la CUN ha realizado 51 trasplantes con una edad media de los pacientes trasplantados de 52,4 años. Un total de 41 trasplantes se realizaron con donantes generados en Navarra y 10 con donantes de otras ocho comunidades. El 64,7% de los trasplantados renales fueron hombres y un 35,3% fueron mujeres. 28 trasplantes (54,91%) se realizaron con donantes en Donación en Asistolia y 22 (43,13%) con donantes en Muerte Encefálica. Durante el año 2025 se ha realizado un trasplante renal de donante vivo (1,96%). La alta utilización del riñón, tanto en muerte encefálica como en asistolia controlada, confirma el rendimiento del programa de donación en asistolia y su impacto en la autosuficiencia del sistema para trasplante renal.

Por otro lado, la CUN ha realizado 17 trasplantes hepáticos con una edad media de los pacientes trasplantados de 57,5 años. Diez trasplantes se realizaron con donantes generados en Navarra y otros siete con donantes de otras comunidades. La media de días en lista de espera ha sido de 38 días, con un máximo de 103 días y un mínimo de un día. El 82,4% de los trasplantados hepáticos fueron hombres y un 17,6% fueron mujeres. Seis trasplantes (35,3%) se realizaron con donantes en Donación en Asistolia y once (64,7%) con donantes en Muerte Encefálica.

Además, la CUN ha realizado cuatro trasplantes de corazón con una edad media de 58 años, con 1 corazón procedente de un donante navarro y otros 3 trasplantes con donantes de fuera de Navarra. El 75% de los trasplantes fueron hombres y todos los corazones procedía de donantes en Muerte Encefálica. En este año 2025 y por primera vez en Navarra ha habido dos donantes de corazón procedente de una donación en asistolia controlada. Además, 12 pacientes navarros fueron trasplantados fuera de la Comunidad foral: tres trasplantes de pulmón, dos de páncreas-riñón, uno de corazón, tres renales y tres pacientes pediátricos (dos trasplantes renales y uno hepático)

Respecto a la lista de espera de la Comunidad foral para trasplante, empezaba el año con 42 pacientes esperando un órgano (cuatro receptores cardíacos, 36 renales, dos hepáticos), terminado el año 2025 con 40 pacientes (ocho receptores cardíacos, 31 renales, uno hepático).

Respecto al porcentaje de negativas familiares, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Navarra informa de que este año ha disminuido a un 11,8%, frente al 19% del año anterior. Esto quiere decir que 8-9 de cada 10 familias han dicho 'sí' a la donación tras la muerte de un ser querido. Cada vez es más habitual que los pacientes ya hayan dado su consentimiento en vida o expresen su intención de querer ser donantes, a través del Documento de Voluntades Anticipadas.

En lo referente a la donación de tejidos, según los datos del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, en 2024 hubo 79 donantes de tejidos, obteniéndose un total de 142 córneas, seis globos oculares, y 269 piezas de tejido osteotendinoso. Estos tejidos fueron distribuidos a distintos hospitales para su utilización en procedimientos de cirugía traumatológica, y oftalmológica.

El programa de donación y trasplante continúa complementándose con iniciativas de formación de profesionales, sensibilización social y coordinación interhospitalaria, con el objetivo de mantener los estándares de calidad y equidad en el acceso al trasplante.

Las autoridades sanitarias han destacado la importancia del trabajo desarrollado por los profesionales del ámbito de la donación y el trasplante, así como la generosidad de las familias donantes, que hacen posible estos resultados.