Navarra solicita al Gobierno central la transferencia de la competencia de Inspección Laboral y de Seguridad Social

PAMPLONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha solicitado al Gobierno central la transferencia de la competencia en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha remitido un escrito al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, solicitando iniciar los trámites para formalizar los mecanismos de transferencia al Ejecutivo foral de las funciones y servicios en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social.

En su misiva, el Gobierno de Navarra, según ha informado en una nota, ha mostrado su voluntad para abordar la transferencia de esta nueva transferencia, ratificando la "plena colaboración del Ejecutivo foral para avanzar en el proceso".

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha destacado que "abordar transferencias pendientes representa para Navarra una cuestión de importancia como es el despliegue de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) y el afianzamiento de nuestro autogobierno".

PUBLICADO EN EL BOE Y EL BON EL TRASPASO DE LA AP-68

Esta petición se produce apenas unas semanas después de que Navarra y el Estado sellaran el acuerdo para traspasar a la Comunidad foral el tramo de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurre por territorio foral, así como sus funciones y servicios asociados al mismo.

Este lunes se publica en el Boletín Oficial del Estado(BOE) y en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de carreteras, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre.

Con la publicación en ambos boletines, se oficializa así la transferencia de la titularidad de los 39,5 kilómetros de longitud del tramo navarro de la AP-68 a la Comunidad foral.

Se trata de la segunda transferencia completada esta legislatura. El pasado mes de marzo, las Administraciones de Navarra y del Estado sellaron el acuerdo para que Navarra pudiera recuperar la competencia plena de tráfico después de 60 años, para lo que fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).