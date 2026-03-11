Navarra superó por primera vez los 2 millones de turistas en 2025, un 2,8% más de visitantes que el año anterior

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que la Comunidad foral ha superado por primera vez los dos millones de visitantes alojados en establecimientos turísticos, con un total de 2.009.885, lo que supone un incremento del 2,8% respecto a 2024.

Esnaola ha compartido en la rueda de prensa tras las sesión de Gobierno de este miércoles los últimos datos conocidos respecto al sector turístico navarro, que corresponden al pasado año 2025.

La radiografía completa del sector turístico en 2025 habla, según Esnaola, de "un crecimiento controlado y sostenible", conformado a partir del "compromiso-público privado". Ha remarcado así la consejera que estos datos "se explican en gran medida por el crecimiento del turismo internacional, con una subida del 3%".

"El año pasado nos visitaron cerca de 700.000 turistas internacionales", ha detallado, destacando también que los mercados clave para Navarra han sido Francia, Estados Unidos, Reino Unido y el mercado asiático.

En lo que respecta a la economía, Esnaola ha especificado que "el turismo se consolida como motor económico en nuestra comunidad", y ha aludido a las cifras de gasto directo en el sector, que ascendieron el pasado 2025 a 1.536 millones de euros.

A esta cifra falta aún añadir los datos de gasto de los turistas y excursionistas nacionales que visitaron la Comunidad durante el 4º trimestre de 2025, pero "ha implicado ya un crecimiento del 15% respecto al 2024, bajo los mismos parámetros". Por su parte, el gasto medio de los visitantes se ha situado en los 149 euros por persona y día.

En relación al empleo, por otro lado, se ha terminado el año con 19.076 empleados, superando ligeramente el dato de diciembre de 2024 (19.011). En mayo, el mejor mes de la serie, "se alcanzó además la cifra récord de 20.206 afiliados, rompiendo también por primera vez la barrera de los 20.000 empleos en el sector".

ORIGEN DE LAS PERSONAS VISITANTES

En el ámbito de los visitantes internacionales, la consejera Esnaola ha explicado que el mercado estadounidense ha estado muy vinculado a experiencias 'premium', relacionadas con la enología y con pernoctaciones de alta gama.

Por su parte, los visitantes de Reino Unido "se han mostrado atraídos por eventos culturales y actividades deportivas como el senderismo", mientras que el Camino de Santiago ha sido el principal reclamo turístico para las personas visitantes de Corea del Sur y Japón.

Entre las personas visitantes de origen nacional, Ensaola ha compartido que "más de una quinta pinta de quien nos visita proviene de Madrid, principal emisor de turismo vacacional y de congresos", mientras que "la provincia de Barcelona supone un 15,4% de los viajeros, muy relevante en turismo rural y de gastronomía".

Ha detallado también que, siguiendo a estos dos focos principales, se encuentran además la Comunidad Autónoma Vasca y las provincias de Zaragoza, Valencia, Sevilla y Alicante.

"CALIDAD" EN EL TURISMO NAVARRO

Durante su intervención, Esnaola ha querido señalar también que, "más allá de datos objetivos", también existe "un alto grado de satisfacción" entre las personas que visitan la Comunidad.

Así, ha informado de que Navarra "ha sido reconocida como una de las diez regiones más acogedoras del mundo" según las valoraciones de viajeros de a través de la plataforma Booking, una distinción que, de acuerdo a la consejera, "habla de la hospitalidad navarra y de la calidad de nuestra oferta".

En este sentido, Esnaola ha anunciado también que el próximo 8 de abril será cuando el Ejecutivo foral reciba este reconocimiento de la mano de dicha plataforma de reservas, y ha adelantado que la entrega se realizará en Navarra.