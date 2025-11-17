Navarra superó en septiembre los 400 millones de euros de proyectos Next Generation ejecutados.

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

A día 30 del pasado mes de septiembre, Navarra había superado los 400 millones de euros ejecutados en proyectos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a la Comunidad foral. En concreto, ha informado el Ejecutivo, se alcanzaron los 409,96 millones de fondos ejecutados de los 613 ya autorizados.

Además, el volumen global de financiación de fondos MRR asignada a Navarra es de 617,17 millones de euros para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2026. De esta financiación se han recibido y contabilizado 607,82 millones.

El número de subproyectos en marcha en Navarra del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se mantiene en 119 en esta fase del mecanismo. Cultura, Deporte y Turismo y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo son los departamentos que más proyectos gestionan, con 24 y 18 respectivamente, y, como es habitual, el de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial es el departamento que más financiación concentra, con más de 108 millones de euros.

Según ha indicado el Gobierno, esta información, así como la referida a personas preceptoras de fondos y a las cantidades recibidas, está disponible en la web nextgeneration.navarra.es, donde también se recoge toda la información sobre los fondos Next Generation, las convocatorias que impactan en la Comunidad foral y las dudas habituales más frecuentes en torno a estas ayudas. Asimismo, se puede consultar en la web Gobierno Abierto, a través de la misma herramienta.