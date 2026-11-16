Navarra Televisión entrega este martes sus XI Premios en el Baluarte

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión celebrará este martes 17 de noviembre la gala de entrega de sus XI Premios en el Baluarte de Pamplona en una ceremonia que podrá seguirse desde las 21.45 horas a través de la propia cadena y que servirá para reconocer a seis personas, proyectos, empresas y localidades que han destacado por su talento, compromiso y contribución a la sociedad navarra.

La gala contará con dos actuaciones especiales. Por un lado, Demode Quartet, formación vocal que combina originales versiones musicales a capela con humor, teatro y sorprendentes coreografías. Por otro lado, la actriz y humorista navarra Virginia Riezu será la encargada de poner la nota de humor a la ceremonia con uno de sus monólogos.

Durante la gala se darán a conocer los nombres de las candidaturas ganadoras en las seis categorías de los premios: Valores Jóvenes, Valores Sociales, Valores Culturales, Valores Deportivos, Valores Empresariales y Pueblo Ejemplar.

En la categoría de Valores Jóvenes, las candidaturas finalistas son la bailarina Lucía Jaso, el cineasta de Sunbilla Ekaitz Bertiz y la jugadora de pádel Martina Calvo.

En Valores Sociales, optan al premio la Asociación Hodeilargi Batten, que recauda fondos para impulsar la investigación de esta enfermedad; Villa Javier, proyecto solidario de la Fundación Tudela Comparte; y Mamás en Acción, por su labor de acompañamiento a niños y niñas hospitalizados que no cuentan con apoyo familiar.

En Valores Culturales, las candidaturas son Zetak, proyecto musical liderado por Pello Reparaz; el Festival Ópera Prima de Tudela, dirigido por Luis Alegre y referente en el impulso a nuevos talentos cinematográficos; y la actriz y humorista Virginia Riezu.

En Valores Deportivos, los finalistas son el futbolista Mikel Merino, la baloncestista María Asurmendi y la harrijasotzaile de Ituren Estefanía Etxebeste, que ha batido el récord mundial femenino de levantamiento de piedra.

Por su parte, Grupo Alimentario IAN, Anteral y Grupo Tanatorios Irache, son las tres candidaturas que optan al premio en Valores Empresariales.

Finalmente, Ribaforada, Zubieta y Andosilla son las localidades finalistas en la categoría de Pueblo Ejemplar, que reconoce la identidad, las tradiciones y la implicación de sus vecinos y vecinas en la vida de sus municipios.

Los 18 finalistas han llegado a esta fase tras una selección que reconoce su aportación en diferentes ámbitos de la sociedad navarra. Ahora, seis de ellos o ellas serán los ganadores finales gracias a los votos emitidos por la audiencia de Navarra Televisión.

La ceremonia podrá seguirse también a través de www.navarratelevision.es y de la plataforma www.natvplay.es.