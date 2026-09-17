Navarra, entre las tres CCAA con mejores Servicios Sociales

Un momento de la intervención de la consejera Maeztu. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra vuelve a situarse entre las tres comunidades autónomas con un mayor desarrollo de sus Servicios Sociales, junto a País Vasco y Castilla y León, según el Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de los datos de 2024. La Comunidad foral mantiene el tercer puesto del ranking, que viene ocupando en las últimas ediciones, y recibe un nuevo reconocimiento por el desarrollo y la fortaleza de su sistema público de Servicios Sociales.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha recogido este jueves el galardón en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid, en el que ha reivindicado el valor de los Servicios Sociales como uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y como una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social por la "que hay que seguir apostando como lo hace el Gobierno de Navarra".

Maeztu ha destacado que este reconocimiento "pone en valor una forma de entender las políticas públicas que sitúa a las personas en el centro y que entiende los Servicios Sociales como derechos que deben poder ejercerse de manera efectiva". En este sentido, ha defendido que "el Estado del bienestar no es un gasto del que podamos prescindir, sino una inversión y una de las mayores conquistas de nuestra sociedad para que nadie quede atrás cuando atraviesa una situación de vulnerabilidad".

CON 922 EUROS, NAVARRA LA SEGUNDA MEJOR EN INVERSIÓN POR PERSONA

Navarra destinó en 2024 un total de 922,73 euros por habitante a Servicios Sociales (88 euros más por persona que en 2023 y 211 más que en 2022), frente a los 575,06 euros de media estatal. Esto supone una inversión por habitante superior en más de un 60% a la media del conjunto de las comunidades autónomas. Asimismo, el gasto en Servicios Sociales representa el 2,35% del PIB navarro y el 10,54% del gasto territorializado de las Administraciones Públicas.

El Índice DEC 2025 otorga a Navarra una puntuación global de 7.18 puntos sobre 10, mejorando el registro de 2024 (6.94 puntos) y conserva la tercera posición del conjunto de comunidades autónomas. El informe sitúa por delante a País Vasco (7.35 puntos) y Castilla y León (7.20 puntos) y destaca que Navarra forma parte, un año más, del grupo de territorios con mayor desarrollo de sus Servicios Sociales.

Además de la relevancia económica y cobertura efectiva de prestaciones y servicios, el Índice DEC analiza otras dos dimensiones: derechos y decisión política. En el ámbito de los derechos, Navarra cuenta con un catálogo o cartera de servicios, integra la atención a la dependencia en el Sistema de Servicios Sociales y dispone de planificación estratégica vigente. Además, el informe reconoce la aprobación e implantación de la Historia Social Única y la existencia de una estrategia de investigación con dotación presupuestaria, según ha informado el Gobierno foral.

NAVARRA DESTACA EN LA COBERTURA CON EL MEJOR RATIO DE PERSONAL

El informe vuelve a poner de manifiesto la fortaleza de Navarra en las estructuras básicas de Servicios Sociales, con una ratio de un profesional por cada 504 habitantes, la mejor del conjunto de las comunidades autónomas y muy por encima de la media estatal, situada en un profesional por cada 1.363 habitantes.

También destaca la cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción. En Navarra alcanza al 44,92% de la población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza, frente al 6,20% de media estatal. En materia de dependencia, Navarra obtiene una puntuación de 4,75 sobre 10 en la escala del Observatorio de la Dependencia.

La Comunidad foral destaca igualmente por las cobertura de servicios dirigidos a las personas con discapacidad: dispone de un 3,93% de plazas residenciales respecto al conjunto de personas con discapacidad y un 6,10% de plazas en centros de día y ocupacionales. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas del Estado, ha añadido el Ejecutivo.

Asimismo, Navarra cuenta con 796 plazas de alojamiento para personas sin hogar, lo que supone 116,4 plazas por cada 100.000 habitantes, y dispone de una cobertura del 22,13% de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección.

UN RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO CON EL ESTADO DEL BIENESTAR

Durante el acto de entrega del reconocimiento, Carmen Maeztu ha subrayado que los resultados del Índice DEC "son, sobre todo, un reconocimiento al trabajo de cientos de profesionales" y ha reivindicado que "cuando hablamos de Estado del bienestar hablamos de derechos, pero también de la responsabilidad de hacerlos respectar, de poner recursos y de construir servicios públicos capaces de acompañar al as personas a lo largo de las distintas etapas de su vida como ahora hacemos por ejemplo con los nuevos centros de día".

"En un momento en el que algunos discursos cuestionan el valor que tiene, nosotros defendemos justamente lo contrario: necesitamos más Estado del bienestar, más derechos y más capacidad para garantizar que esos derechos llegan a todas las personas", ha señalado Maeztu.

La consejera ha añadido que "una sociedad avanzada no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino también por su capacidad para cuidar, proteger y ofrecer oportunidades". "Ese es el sentido de los Servicios Sociales y ese es el compromiso que queremos seguir reforzando desde Navarra", ha concluido.