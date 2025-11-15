Los navarros gastarán una media de 58,62 euros en la Lotería de Navidad 2025

Archivo - Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El 'Gordo' ha caído en Navarra en ocho ocasiones, seis de ellas en Pamplona

PAMPLONA/MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra tiene consignados un total de 39.762.000 euros en billetes del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, lo que representa un gasto por habitante de 58,62 euros, muy por debajo de la media nacional, situada en los 76,08 euros, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo del año pasado, la Lotería de Navidad facturó en la Comunidad foral un total de 39.694.820 euros, un 2,41% más que el año anterior y representando una media de 59,09 euros por habitante.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla con 1.486.200 euros y Ceuta con 1.589.600 euros, respectivamente, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Baleares (52.452.000 euros), Cantabria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canarias (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) y Asturias (120.628.800 euros).

LOS PREMIOS DE 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado. En concreto, se trata de La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda.

EL 'GORDO' HA CAÍDO OCHO VECES EN NAVARRA

El 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha pasado por Navarra en ocho ocasiones, la última de ellas en 2023, donde dejó un premio de 1,6 millones de euros en dos establecimientos de Pamplona y Cordovilla.

La capital navarra es el municipio de la Comunidad foral que más suerte ha tenido en este sorteo y el primer premio ha caído en la ciudad en seis ocasiones: 1829, 1853, 1974, 2018, 2022 y 2023.

Le sigue Cordovilla, por donde ha pasado el primer premio dos veces: 2022 y 2023. Otras tres localidades han sido agraciadas con el 'Gordo' en una ocasión. Son Alsasua (1963), Fitero (2018) y Tudela (2012).

868.000 EUROS EN EL SORTEO DE 2024

La Lotería de Navidad del año pasado no dejó grandes premios en Navarra, repartiendo en total 868.000 euros en Sangüesa, Pamplona, Lodosa, Cordovilla, Alsasua y San Adrián con la venta de décimos correspondientes al tercer, cuarto y quinto premio.

Un tercer premio repartió 650.000 euros en Sangüesa, Alsasua, Pamplona y Cordovilla, mientras que un cuarto premio dejó 200.000 euros en Cordovilla, Lodosa, Pamplona y San Adrián. Finalmente, en Mendavia y Pamplona se vendieron tres décimos de un quinto premio.

La curiosidad de la jornada la dejó la administración de lotería nº2, ubicada en la plaza Zumalacarregui 4 de Alsasua, que devolvió en su integridad una serie completa del cuarto premio, con el que habría repartido 200.000 euros. No obstante, sí que vendieron un décimo del tercer premio, dotado con 50.000 euros.