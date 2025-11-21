La nieve cuaja en Pamplona, pero sin causar incidencias reseñables

La nieve ha llegado este viernes a Pamplona, con una nevada que ha comenzado de madrugada y que ha sido intensa a primera hora, pero que no ha causado incidencias reseñables. En la imagen, nieve en la Vuelta del Castillo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve ha llegado este viernes a Pamplona, con una nevada que ha comenzado de madrugada y que ha sido intensa sobre las ocho de la mañana, pero que no ha causado incidencias reseñables en la circulación.

La nieve ha cuajado principalmente en los jardines y parques de la ciudad. Al haber amanecido muchas de estas zonas con un manto blanco, se han visto estampas de niños que acudían al colegio jugando con bolas de nieves.

Según han informado desde la Policía Municipal de Pamplona, cuando la nieve ha sido más copiosa sobre las 8 horas, sí se ha registrado alguna pequeña retención de tráfico, pero no ha sido necesario cortar a la circulación ninguna vía y posteriormente se ha recuperado la normalidad.

Además, el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona ha iniciado el servicio con normalidad, aunque la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sí ha informado de que hacia las 8.35 horas había retrasos generalizados en todas las líneas.