NILSA anula tres millones de inversiones para la planta de fangos de Tudela y Toquero ve el proyecto "finiquitado"

Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado este martes que el consejo de administración de Nilsa realizó este lunes una modificación presupuestaria de su plan de inversiones, anulando los tres millones que tenía destinado en 2026 para la fase dos de la depuradora de fangos y lodos de Tudela, y aprobó analizar el tema a partir de 2028.

"Esto demuestra que la segunda fase de la EDAR de Tudela tal y como la hemos conocido está ya finiquitada, por más que Óscar Chivite -consejero de Cohesión Territorial y presidente de NILSA- y Fernando Mendoza -director gerente de NILSA-, se nieguen a enterrar definitivamente el proyecto con la mínima dignidad", ha afirmado Toquero.

El alcalde de Tudela ha destacado que "esos tres millones ya no existen y por si fuera poco, se pierden los casi dos millones de euros de fondos europeos que se iban a destinar al proyecto y que mejor habría sido emplearlos en cosas buenas para Tudela como el Centro Rafael Moneo o el Canal de Navarra".

Alejandro Toquero ha afirmado que "la huida hacia adelante emprendida por la dirección de NILSA tiene poco recorrido cuando se ha entrado en un callejón sin salida". "Ayer se pudo comprobar durante la reunión del consejo de administración de la empresa pública, donde, ya con las cartas boca arriba, se evidenció la realidad jurídica y el roto económico que deja en Navarra este monumental fiasco", ha señalado.

Toquero ha explicado que en la reunión, como miembro del consejo de administración, pidió "sin éxito" a sus integrantes, "especialmente al presidente de Nilsa, Oscar Chivite, que desistiera en su obcecada incoherencia de recurrir el archivo ante el Gobierno de Navarra, siendo como es NILSA una empresa pública, perteneciente al propio Gobierno de Navarra". "Ni siquiera han entendido que el Gobierno del que Óscar Chivite forma parte no tenía otra opción que decretar el archivo por imperativo legal, para no asumir el riesgo de una posible prevaricación", ha indicado.

El alcalde ha afirmado que "la reunión del consejo de administración de NILSA habría sido un escenario propicio para que Óscar Chivite y Fernando Mendoza hubieran presentado su dimisión, después de pedir perdón a los tudelanos". "Deberían haberlo hecho por responsabilidad, coherencia y respeto a la legalidad. Pero para eso es necesario ser personas responsables, coherentes y respetuosas", ha señalado.