Un niño de 10 años, herido grave al precipitarse de una vivienda que registraba un incendio en Burlada

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años ha resultado herido grave este jueves al precipitarse de una vivienda en la que se ha declarado un incendio en Burlada, según han informado desde Emergencias.

El incendio se ha registrado, a las 17.05 horas, en una vivienda del tercer piso de un edificio en el número 25 de la calle Ronda de las Ventas de Burlada. Un niño de 10 años se ha precipitado del inmueble y ha sido trasladado a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona con politraumatismos. Otra persona ha sido atendida también en el centro hospitalario por inhalación de humo.

Al lugar del incendio, que ha sido extinguido a las 17.45 horas, se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias SVB, una ambulancia SVA, agentes de la Policía Municipal de Burlada, de la Policía Foral y un psicólogo de guardia. Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del suceso.