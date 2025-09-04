Noáin acogerá del 12 al 14 de septiembre la 10ª Feria Navarra Ecológica

El consejero Aierdi, la presidenta de CPAEN, María José Arrondo, y el alcalde de Valle de Elorz, Luis Maya durante la presentación de la Feria Navarra Ecológica. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Noáin acogerá del 12 al 14 de septiembre la 10ª edición de la Feria Navarra Ecológica, que sirve como escaparate y contacto de las producciones navarras de alimentos y otros productos que cumplan los estándares ecológicos.

Hasta 40 empresas, navarras principalmente pero también de otras 6 comunidades autónomas, se han ubicado en el Parque de los Sentidos de Noáin (Ayuntamiento de Valle de Elorz). Alimentos veganos, lácteos, dulces, verduras, aceites, pastas o cosméticos son algunos de los productos ya expuestos en Noáin.

El evento ha sido presentado este jueves en un acto en el que han participado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, el alcalde del Valle de Elorz, Luis Maya, y María José Arrondo, presidenta de la Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), entidad organizadora de la feria.

Aierdi ha resaltado las virtudes "sociales, medioambientales y económicas" de este modelo de producción, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo foral mediante cerca de 4 millones de euros anuales en las distintas convocatorias de subvenciones para estimular la producción y promoción de los productos ecológicos navarros.

El consejero ha valorado que "es un modelo de producción que desde el departamento impulsamos convencidos de la gran calidad de estos productos y porque, además, hace compatible la triple sostenibilidad medioambiental, económica y social". En esta línea, el consejero ha destacado que "la producción agraria local y ecológica es sinónimo de consumo responsable, sostenible y ligado a pequeñas explotaciones muy enraizadas en el territorio".

La Feria ofrecerá diferentes espacios: el Mercado con 40 puestos; la Gastrozona gestionada por Geltoki, que ofrecerá degustaciones y catas durante todo el fin de semana; la Txikiekozona, un espacio infantil con juegos, hinchables y actividades de sensibilización ambiental para los más pequeños y el espacio del Jardin Japonés, en el que se realizarán talleres y catas, entre ellas, las 'catas a tres manos' de Vino de Bodega Mendiko, queso de Axuribeltz y aceite de Navarrsotillo del viernes y las de lácteos de Aspace, mermelada de Gukalde y pastas y pan de Lakabeko Okindegia del sábado, a las que se suma el Taller de Consumo Crítico organizado por REAS el sábado por la tarde en la zona de Lorenea. Además, habrá un programa de visitas guiadas al Parque de los Sentidos y propuestas de bienestar como yoga familiar con desayuno ecológico.

La gran novedad de este décimo aniversario será el espacio 'Otro Mundo Ya es Posible', con la participación de reconocidas figuras del movimiento ecológico como Karmelo Bizkarra, Nicolás Ólea y Joaquín Araujo, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la salud, la ecología y los modos de vida sostenibles.

El evento contará también con actuaciones musicales y actividades culturales para amenizar el encuentro. Así, Tierra Roja, grupo de folk popular, actuará el viernes por la tarde; el grupo de blues Hijos del Pantano el sábado por la mañana; LiberTrío, grupo de fusión de sonidos de las Américas y el Mediterráneo con bossa nova, samba, tango, rumba o flamenco el sábado por la tarde y Dl Flecha el domingo por la mañana.