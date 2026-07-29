Las 'Noches de Cine' en Pamplona regresan con la proyección de 22 películas, hasta el próximo 27 de agosto

Cine de verano. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Noches de cine', que oferta cada verano películas de diferentes géneros, para todos los públicos, en diferentes barrios de la ciudad, comienza esta semana con la proyección de tres títulos de animación en Etxabakoitz (miércoles y jueves) y Lezkairu (viernes).

Hasta el jueves 27 de agosto, Etxabakoitz, Lezkairu, San Juan, Buztintxuri, San Jorge, Mendillorri, Casco Antiguo, Txantrea, Iturrama, Milagrosa y Rochapea acogerán 22 películas, dos por barrio, que se exhibirán en pantalla gigante a las 22 horas.

El parque de Etxabakoitz abrirá el ciclo este miércoles, 29 de julio, con la proyección de 'Harold y el lápiz mágico', un film de animación del año 2024. Dirigida por Carlos Saldanha en formato híbrido, acción real y animación digital, la película cuenta la historia de Harold, un aventurero que vive dentro de un libro donde todo lo que dibuja con su lápiz mágico se convierte en realidad.

El escenario de Etxabakoitz repite proyección y género este jueves, 30 de julio, con 'Guardianes en la Ópera', una película dirigida por Vasily Rovenskiy en el año 2023.

La última propuesta de la semana es la película 'Oink, Oink', que se proyectará en euskera, con subtítulos en castellano, el viernes 31 de julio en la Plaza Maravillas Lamberto de Lezkairu a la misma hora. Dirigida por Mascha Halberstard en el año 2022, narra cómo Babs, una niña de 9 años, recibe como regalo a un cerdito llamado Oink y convence a sus padres para quedárselo.