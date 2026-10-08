Nordex Electrolyzers y la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) reivindican la soberanía tecnológica española

Imagen del encuentro. - NORDEX

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) y Nordex Electrolyzers han celebrado este jueves, con motivo del Día Mundial del Hidrógeno, una jornada en las instalaciones de Nordex Electrolyzers en Lumbier dedicada al papel de la industria española en la cadena de valor del hidrógeno renovable. El encuentro, que ha reunido a representantes de la administración, la industria y el ámbito investigador, ha girado en torno al NX2500, el electrolizador de 2,5 MW desarrollado y fabricado por Nordex Electrolyzers en Navarra.

El Día Mundial del Hidrógeno se conmemora cada 8 de octubre en referencia a la masa atómica de este elemento (1,008 u). La edición de este año llega en un momento de consolidación industrial para España: al desarrollo de proyectos de producción se suma una capacidad propia de fabricación de equipos, un eslabón hasta ahora dominado por fabricantes de fuera de la Unión Europea.

Según ha informado Nordex en un comunicado, el NX2500 es un electrolizador alcalino presurizado diseñado, fabricado y ensamblado íntegramente en Navarra. Su puesta en el mercado convierte a Nordex Electrolyzers en el primer fabricante que produce en España equipos de escala megavatio, tras validar la tecnología en prototipos de 50 kW y 500 kW.

HIDRÓGENO PARA LOS SECTORES DE DIFÍCIL DESCARBONIZACIÓN

La descarbonización de sectores como el refino, la petroquímica, el acero, los fertilizantes o el transporte pesado no puede abordarse mediante electrificación directa por limitaciones técnicas. En esos usos, ha añadido, el hidrógeno renovable -producido por electrólisis del agua con electricidad de origen renovable- es hoy la alternativa con mayor recorrido, y su coste depende directamente de la eficiencia y del precio de los electrolizadores.

Javier Brey, presidente de la AeH2, ha señalado que "encuentros como este permiten poner en valor la capacidad industrial y tecnológica que España ha desarrollado en torno al hidrógeno renovable". "El sector está preparado y cuenta con empresas, conocimiento y profesionales capaces de competir y generar empleo cualificado, actividad económica y nuevas oportunidades industriales. Ahora debemos seguir trabajando para abordar las barreras que todavía dificultan el despliegue de los proyectos, especialmente en materia de acceso a la energía, infraestructuras y desarrollo de la demanda", ha expuesto.

"Si somos capaces de avanzar en estos ámbitos, el hidrógeno renovable será fundamental para impulsar nuestra industria, fortalecer nuestra economía y avanzar hacia un sistema energético más sostenible y autónomo", ha añadido.

Por su parte, Luis Solla, director general de Nordex Electrolyzers, ha destacado que "fabricar en España un electrolizador de escala megavatio no es un gesto simbólico: es la condición para que el hidrógeno renovable sea competitivo aquí". "Significa acortar plazos de entrega, controlar la cadena de suministro y retener en el país el conocimiento y el empleo asociados a esta tecnología. El NX2500 demuestra que la industria española puede competir en un mercado global", ha indicado.

La jornada ha sido clausurada por Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, quien ha comentado que "la combinación de capacidades tecnológicas, industriales y de investigación que existe en nuestra comunidad nos ha permitido buscar nuevas vías de energía renovable, como la que ofrece el hidrógeno verde".

"El liderazgo de CENER y el impulso de empresas como Nordex Electrolyzers, Statkraft y Enhol permiten desarrollar proyectos innovadores que refuerzan la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la descarbonización industrial. Iniciativas como el NX2500, el primer electrolizador de hidrógeno verde de 2,5 MW diseñado y fabricado íntegramente en Navarra, ha contado desde el inicio con el apoyo de Sodena, y contribuye a posicionar nuestra región como un actor clave en la transición hacia una economía baja en carbono", ha señalado.

UN ECOSISTEMA EN EXPANSIÓN

Según el Censo de Proyectos de la AeH2, España cuenta con cerca de 400 iniciativas de hidrógeno identificadas, de las que más de un centenar corresponden a I+D, lo que sitúa al país entre los más activos de Europa en investigación sobre estas tecnologías. El conjunto de proyectos anunciados refleja una capacidad potencial de electrólisis que supera el objetivo nacional establecido en el PNIEC para 2030, ha indicado Nordex en la nota informativa.

No obstante, ha expuesto, para materializar este potencial será necesario seguir avanzando en la eliminación de las principales barreras que afronta el sector, especialmente las relacionadas con el acceso a la red eléctrica, el desarrollo de la demanda, la financiación pública y la certidumbre regulatoria. La colaboración entre la AeH2 y fabricantes industriales como Nordex Electrolyzers busca "reforzar ese ecosistema mediante la creación de empleo cualificado, la autonomía energética y la consolidación de España como polo europeo de hidrógeno renovable".