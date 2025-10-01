'Nos lo tomamos a pecho', lema de la nueva campaña de la AECC sobre el cáncer de mama, con pacientes y familiares

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que pone el foco en "lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento".

La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. Tras un proceso de reuniones y lluvia de ideas con las participantes, 'Nos lo tomamos a pecho' fue el concepto elegido porque "recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad".

Para llegar al resultado final, la Asociación no solo escuchó a las pacientes y supervivientes de cáncer de mama que contaron su experiencia personal sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico, sino que las hizo protagonistas de la campaña.

El 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, desde la Asociación se ve necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad.

Durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Asociación en Navarra, varias pacientes han compartido sus testimonios sobre los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y tras superar la enfermedad.

En Pamplona la presentación ha contado con la presencia de Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación en Navarra, y con 4 pacientes que han querido compartir sus testimonios: Inma Serrano Quesada, Itziar Gallego de Miguel, Paloma Pérez Miguel y Ana Alzueta Calvo.

Inma Serrano ha hablado de la rabia y el desamparo laboral que sufrió al quedarse en paro tras el diagnóstico. Además, ha relatado el miedo que sintió por sus hijos pequeños y su madre, aunque también ha destacado la red de apoyo inesperada que ha recibido. También ha querido hacer hincapié en la labor imprescindible de los psicólogos durante el tratamiento. "Es fundamental el apoyo psicológico", ha dicho.

Por su parte, otra de las pacientes, Ana Alzueta, ha subrayado la importancia de la investigación: "Gracias a la investigación el cáncer puede cronificarse, y eso es lo que debería ocurrir. Reivindico esa investigación desde el punto de vista de la esperanza". Además, ha reclamado una mejor coordinación entre Atención Primaria y Oncología.

Paloma Pérez, otra de las participantes en esta mesa redonda, ha reivindicado dejar atrás el estigma de "pobrecitas": "Queremos que se nos valore por lo que somos y por nuestra capacidad de discernir lo que es realmente importante en la vida". "El valor que tenemos las personas que hemos sobrevivido a un cáncer de mama es muy grande. Vemos la vida de otra manera, tenemos una calma que no tiene el resto. Yo acabo de volver a trabajar y estoy dando un aire fresco a la oficina. Me he dado cuenta de que no se habla del día después, y si se habla no se pone en valor todo lo que hemos pasado los pacientes. Y de lo que los pacientes podemos aportar a la sociedad, al trabajo o a la familia", ha comentado durante la presentación.

Itziar Gallego ha destacado la fortaleza que encontró en sus relaciones personales durante la enfermedad. Pero también ha querido llamar la atención acerca de la falta de información con la que se encuentran las pacientes después del tratamiento. "Necesitamos más información, algo más pausada, sobre lo que nos puede suceder. En si la enfermedad es dura y si encima te vienen sorpresas, te tienes que hacer y adaptar a ello", ha expuesto.

EN LA CAMPAÑA

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir. "Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros". "Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos". "Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte", son algunos de los testimonios. Ç

La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.

MÁS DE 20.000 PACIENTES DE CÁNCER DE MAMA

Durante el año 2024 casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por el cáncer de mama, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación.

Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.

En Navarra, 486 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en 2024, de las cuales 116 eran menores de 50 años, según el Observatorio del Cáncer AECC.