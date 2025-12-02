Noviembre ha sido un mes cálido y húmedo en Navarra

Archivo - Paisajes del Valle del Baztán en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre ha sido cálido y mayoritariamente húmedo en Navarra. El agua almacenada en los embalses de la Comunidad foral ha aumentado del 29% del mes de octubre al 35% actual.

Tal y como se recoge en el comentario meteorológico que cada mes publica el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro, durante el mes de noviembre se han superado las precipitaciones medias en la mayoría de las estaciones, salvo en las ubicadas en la parte más meridional de Navarra.

El día con mayor número de precipitaciones fue el 5 de noviembre, con fuertes intensidades de lluvia en 10 minutos en las estaciones Villanueva de Yerri, Trinidad de Iturgoien, Sartaguda o Estella-Lizarra.

En relación a las temperaturas, el mes ha resultado mayoritariamente cálido, siendo muy cálido en las estaciones de la parte alta del Valle del Ebro. La mayor parte de las estaciones ha registrado temperaturas medias que están entre 0,3 y 0,8 ºC por encima de la media. Las estaciones que más se han alejado han sido Lesaka y Erro.

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (180 km/h el día 14 y 160 km/h el día 13), Aralar (159 km/h el día 14 y 150 km/h el día 13).