Nueva jornada de huelga del personal de Inspección médica de la Seguridad Social en Navarra por un "servicio de calidad"

PAMPLONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha convocado este viernes una nueva jornada de huelga entre el personal de la Inspección Médica de la Seguridad Social en Navarra para "exigir mejoras en las condiciones laborales" y poder así ofrecer "un servicio de atención de calidad a la ciudadanía".

Según han señalado desde UGT en una nota de prensa, la huelga ha sido secundada por "la totalidad" del personal operativo. Se trata de la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato tras la desarrollada el 18 de septiembre para protestar "por la eliminación de los tribunales médicos que tratan las bajas laborales de entre 12 y 18 meses de duración, trasladando su competencia colegiada al único criterio de un solo médico inspector".

"La desaparición del equipo de valoración en los procesos de incapacidad temporal transforma una resolución adoptada de forma global por un órgano colegiado, compuesto tanto por personal médico y no médico del INSS como del servicio público de Salud, a una resolución adoptada por un solo médico, perdiendo esa amplia visión conjunta en perjuicio del paciente", han señalado desde la Federación de Servicios Públicos de UGT de Navarra.

Según ha explicado el sindicato, "durante las negociaciones el INSS ha reconocido que existe una relación de situaciones de riesgo (tanto físico como psicosocial) para el personal de la Inspección Médica de la Seguridad Social, pero no ha trasladado las medidas preventivas y de protección necesarias".

"Se ha producido una variación y aumento de las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, pero no se ha producido la consecuente modificación de los mismos. Además, no ha tenido lugar el reparto y la nueva ponderación y adecuación de las cargas de trabajo y el INSS no asume la necesaria diferenciación en el tratamiento de los casos de especial complejidad", han añadido desde la Federación de Servicios Públicos.

El sindicato ha asegurado que hará "cuantos esfuerzos estén a su alcance" por lograr un acuerdo con el Instituto de Seguridad Social, pero "siempre y cuando éste contenga los requisitos mínimos de nuestras reivindicaciones en materia de seguridad, reclasificación y carga de los puestos de trabajo, así como la gestión específica de los casos de mayor complejidad".

En este sentido, UGT se ha dirigido a la Secretaría de Estado y a la Subsecretaría del Ministerio para manifestar su "disposición a negociar" con estos organismos con el objetivo de "agotar todas las posibilidades de un acuerdo para evitar los perjuicios a la ciudadanía y lograr unas condiciones necesarias para el correcto ejercicio de la Inspección Médica".