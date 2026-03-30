La nueva ordenanza de los apartamentos municipales para mayores introduce el modelo de Atención Centrada en la Persona

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha publicado la nueva Ordenanza reguladora de los apartamentos municipales dirigidos a las personas mayores, que actualiza todos los recursos municipales y el marco normativo que los regula.

El texto incorpora el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), que busca "una atención centrada en el proyecto de vida de cada persona mayor, con respeto a sus preferencias".

La nueva ordenanza la ha presentado el concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local del Consistorio. Según ha explicado, "con esta ordenanza consolidamos lo que ha sido hasta ahora un proyecto piloto".

Entre otras cuestiones, ha subrayado que se permite que convivan dentro de un mismo apartamento hasta familiares de segundo grado y se hace "una clara apuesta por el trabajo comunitario y que estas personas no sean simplemente moradores de las viviendas". "Ahora vamos a someter este borrador a un proceso de participación pública y confiamos que en las próximas semanas o meses será aprobada" -la ordenanza-, ha indicado.

El texto, además de la renta, da prioridad a las personas que más tiempo lleven en lista de espera y amplía las posibles beneficiarias, ya que pueden acceder al recurso por primera vez unidades familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de 2 personas como máximo, de las cuales, una deberá cumplir el requisito de 65 o más años y la otra tener cumplidos 63 años, con una convivencia previa acreditada.

La norma establece el régimen jurídico de la gestión, administración y uso de los apartamentos para personas mayores del Ayuntamiento de Pamplona, que suman 143 en la actualidad: Txoko Berri, en San Juan, 36 apartamentos con capacidad para 72 personas; Arga, en Rochapea, 32 apartamentos que pueden albergar hasta 64 personas; Iturrama, 41 apartamentos para 84 personas; Casco Antiguo, con 9 apartamentos para hasta 18 personas; y Milagrosa, con 25 apartamentos para 50 personas. El número de apartamentos lo determina el Ayuntamiento.

En su conjunto, respecto a la norma anterior, la Ordenanza reguladora de los apartamentos municipales dirigidos a las personas mayores presenta una redacción "más clara y sencilla que permite mayor coherencia en la lectura y una mejor comprensión del texto".

El texto determina la población a la que se dirige el recurso, los requisitos que deben cumplirse para solicitar una plaza, el nuevo procedimiento de solicitud, valoración y adjudicación de una plaza en los apartamentos, los derechos y deberes de las personas residentes, la normativa de funcionamiento, así como las infracciones y sanciones que conlleva el incumplimiento de lo establecido en la propia Ordenanza.

Para solicitar una plaza en este recurso municipal es necesario tener un "problema grave" de vivienda, por carecer de hogar, vivir en situación de calle o habitar un inmueble con deficiencias, falta de espacio, con barreras arquitectónicas o compartido con otras personas.

Las solicitantes deben valerse por sí mismas y tener capacidad para convivencia "respetuosa" con otras personas. Deberán contar con un empadronamiento continuado y residencia efectiva en Pamplona de dos años de antigüedad, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Las personas que soliciten plaza deben tener capacidad económica, que se valora por sus ingresos, capital mobiliario y capital inmobiliario, para hacer frente al pago mensual que corresponde al apartamento. También es necesario un informe social favorable y que las personas estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

Otra de las novedades es que se identifican las figuras profesionales que intervienen en los apartamentos y se enumeran las principales funciones que llevan asociadas. Las figuras recogidas son el personal de trabajo social de las Unidades de Barrio, la figura de trabajo social de los apartamentos, la responsable del Programa de Autonomía Personal, los profesionales de trabajo familiar ubicados en apartamentos, y el personal auxiliar de funcionamiento.

También se redefine el baremo que se aplica, con nuevos ítems en la valoración, como el tiempo de permanencia en la lista de espera, que puede sumar hasta 20 puntos. Las personas en lista de espera antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza mantienen su antigüedad.

La valoración técnica contempla un máximo de 100 puntos, en función también del número de personas que suscriben la solicitud (máximo 5 puntos), la situación socio-familiar y de convivencia (10 puntos), la situación económica (20 puntos), situación de la vivienda (35 puntos), tramos de edad entre 65 y más de 85 años (5 puntos), y otras situaciones (5 puntos).

Respecto a la Ordenanza reguladora anterior, que tomaba como referencia de valor económico el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la nueva norma toma como referencia de valor económico la cuantía fijada anualmente por Gobierno de Navarra relativa a la Renta Garantizada.

Los apartamentos para personas mayores "contribuyen de manera eficaz al bienestar de las personas como recurso base de la red de servicios comunitarios", entre los que también figuran programas de envejecimiento activo, el Servicio municipal de Atención a Domicilio (SAD), programas de promoción de la autonomía, centros de día, todos ellos servicios comunitarios interrelacionados que se complementan y desarrollan en el marco de la atención primaria de los servicios sociales de Pamplona.