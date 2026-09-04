Nueve personas trasladadas tras una colisión múltiple en la A-21 en Lumbier

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PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas han resultado heridas de diversa consideración este viernes por la tarde tras colisionar cinco vehículos en la autovía A-21 a su paso por Lumbier.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.17 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada, un equipo médico y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 29 de la A-21, en Lumbier, cuando han colisionado por alcance cinco vehículos que circulaban en dirección a Jaca.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a ocho personas, mientras que una más, herida leve, ha sido trasladada al centro de salud de Sangüesa.

Las dos ambulancias medicalizadas han trasladado a una mujer de 69 años con una contusión torácica, con pronóstico reservado, y una mujer de 55 años con traumatismo craneoencefálico (TCE) y traumatismo costal, también con pronóstico reservado.

Por otra parte, una ambulancia básica ha trasladado a un varón de 73 años con traumatismo lumbar y costal con pronóstico reservado. Finalmente, la ambulancia enfermerizada y otra ambulancia básica han trasladado a cuatro mujeres de 57, 57, 63 y 60 años y a un varón de 60 años, todos ellos con cervicalgias y cefaleas de carácter leve.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.