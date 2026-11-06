Nueve puestos de venta de castañas ambientan las calles de Pamplona en este otoño

Castañero. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del otoño, Pamplona suma a sus calles la instalación de nueve puestos de venta de castañas. Se encuentran repartidos por diferentes barrios, aunque principalmente se ubican en el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche.

El Ayuntamiento de Pamplona concedió en septiembre las licencias y permisos de ocupación de la vía pública para colocar estos puestos para la temporada de otoño e invierno. Están situados en la plaza de San Nicolás, la calle Comedias, el chaflán de Estafeta con Duque de Ahumada, la plaza Consistorial, la esquina de Yanguas y Miranda con Conde Oliveto, la plaza de Merindades y la confluencia de Bergamín con avenida de Roncesvalles. Fuera del centro de la ciudad, hay puestos en la confluencia de Monasterio de Urdax con avenida de Bayona y en el mercadillo de Landaben, en este último caso, únicamente los domingos. Han quedado desiertos los puestos del paseo Anelier y de la zona de los cines Yamaguchi.

Las licencias concedidas son para la temporada 2026-2027, con una única ubicación para cada solicitante al que se le adjudica un puesto. La licencia contempla la posibilidad de tres prórrogas más que cubrirían las temporadas 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030. Para adjudicar los puestos se tiene en cuenta la adaptación de sus características a los puestos tradicional de castañas y la superficie que ocupan para que no afecte al tránsito peatonal. Suelen tener preferencias aquellas personas adjudicatarias de temporadas anteriores, ya que la antigüedad es uno de los criterios para resolver la concurrencia de más de una solicitud por puesto.

Para poder optar a uno de los puestos que el Ayuntamiento de Pamplona licita, se deben cumplir una serie de requisitos. Las personas que resulten adjudicatarias no pueden tener deudas con el Ayuntamiento de Pamplona en periodo ejecutivo, deben presentar el alta en el IAE y en la Seguridad Social en el régimen adecuado, acreditar tener formación en manipulación de alimentos y contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros, ha informado el Ayuntamiento.