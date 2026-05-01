El nuevo aseo autolimpiable de las pistas polideportivas al aire libre de Mendillorri está ya en funcionamiento

Aseo autolimpiable. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo aseo autolimpiable del barrio de Mendillorri ya está en funcionamiento, junto a las pistas polideportivas al aire libre ubicadas en la confluencia de la calle Ramón Aguinaga y la carretera de Badostáin. El Ayuntamiento de Pamplona adjudicó, a finales de noviembre de 2025, el contrato de suministro e instalación de la dotación, de uso mixto y adaptado para personas con diversidad funcional, por importe de 57.589,95 euros.

El Ayuntamiento ha cubierto la obra civil para la cimentación del espacio y las acometidas de agua y luz, entre otras, realizada por la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL, por un importe de 25.878,21 euros, IVA incluido. La empresa adjudicataria, Olprim Ingeniería y Servicios SA, ha suministrado e instalado el aseo.

Según ha indicado el Consistorio, el uso intensivo de esos espacios deportivos y la gran afluencia de personas que transitan por los caminos peatonales del entorno han llevado a la decisión de instalar ese nuevo aseo en el barrio de Mendillorri.

El nuevo aseo consta de una cabina con inodoro de asiento colgante en acero inoxidable; lavamanos y secamanos; barras de apoyo; y dispensador de papel y papelera. Está equipado con luz artificial y de emergencia, calefacción regulable por termostato, sistema de ventilación forzada e indicador exterior de situación de uso (libre, ocupado, o fuera de servicio).

Pamplona cuenta ya, tras la puesta en marcha de este aseo, con 34 aseos autolimpiables, ubicados principalmente en parques y plazas de los distintos barrios de la ciudad. En breve, se pondrá en uso el aseo de la plaza del Reloj en Txantrea. Los aseos suelen funcionar, con carácter general, en horario de 7 a 23 horas, aunque hay algunos que prolongan su horario hasta la una o las tres de la madrugada, en función de su ubicación.