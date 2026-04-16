El nuevo centro de día psicogeriátrico de la Clínica Josefina Arregui de Pamplona abrirá antes de verano

Visita a las obras del nuevo centro de día psicogeriátrico de la Clínica Josefina Arregui de Pamplona. - NEXO COMUNICACIÓN

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Josefina Arregui ha recibido este jueves la visita de representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona en las obras de su Centro de Día Psicogeriátrico, ubicado en el barrio de Buztintxuri y cuya apertura está prevista antes del próximo verano.

En la visita han participado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mª Carmen Maeztu; la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés; y el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón. Junto a ellos han estado el presidente de la Fundación Felipe Lecea, Joseba Arregui; el gerente de la Clínica, Ángel Gardachal; la coordinadora de servicios socio-sanitarios, así como otras personas del equipo de gestión y del patronato.

El centro, actualmente en fase de construcción, estará especializado en la atención a personas mayores con Alzheimer y otras demencias. El recurso combinará un centro de día psicogeriátrico, consultas médicas y un servicio de respiro familiar, e incorporará también el Servicio de Promoción de la Autonomía (SPA), concertado con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADEP) y dirigido a personas mayores con distintos grados de dependencia.

En el último año, la Clínica ha realizado más de 3.500 intervenciones en sus centros de consultas médicas externas de psicogeriatría, atendiendo a cerca de 2.500 personas. "Este volumen de actividad refleja la creciente necesidad de este tipo de recursos y refuerza la apuesta por acercar la atención al mayor número posible de personas", destacan desde la Clínica en una nota de prensa.

El nuevo centro contará con 30 plazas de atención diurna, para las que se solicitará su concertación, y permitirá "reforzar la red de recursos dirigidos a personas con deterioro cognitivo, un perfil que requiere una atención específica". "No hablamos solo de personas mayores, sino de personas con necesidades cognitivas complejas, que requieren un enfoque distinto, más especializado y centrado en la persona", explica el gerente de la Clínica, Ángel Gardachal.

El nuevo centro supondrá una inversión cercana a los 500.000 euros y contará con una superficie construida de cerca de 600 metros cuadrados, distribuidos entre el área de centro de día y respiro familiar, el espacio de consultas médicas y las zonas destinadas a servicios y personal.

Además, la Clínica ha solicitado al Ayuntamiento de Pamplona la autorización para el uso de un espacio exterior de aproximadamente 400 metros cuadrados, que se destinaría a patio terapéutico.

Según señala Ángel Gardachal, disponer de este espacio permitirá "trabajar de forma más eficaz alteraciones habituales en las demencias, como la agitación, la desorientación o la ansiedad, mediante intervenciones no farmacológicas". "Nos permite ofrecer alternativas que mejoran la calidad de vida de las personas y reducen la necesidad de recurrir a tratamientos farmacológicos", apunta.

"El contacto con el entorno natural, la posibilidad de pasear de forma autónoma o participar en actividades al aire libre contribuyen, además, a mejorar el estado de ánimo, favorecer la autonomía y reducir el aislamiento", destacan desde la Clínica.

En cuanto al empleo, el centro contará con un equipo de 15 profesionales, lo que supondrá la creación de 10 nuevos puestos de trabajo. Con esta incorporación y las llevadas a cabo con motivo de la reforma y ampliación del Centro de Día en Alsasua y la ampliación del Hospital, la entidad superará el centenar de trabajadores entre sus centros de Alsasua, Pamplona y Vitoria.