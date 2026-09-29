El número de personas que declaró por el Impuesto sobre Patrimonio en 2024 en Navarra aumentó un 2,2%

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los declarantes con base imponible para el Impuesto sobre Patrimonio en 2024 ascendieron a 8.461 personas en Navarra, lo que supone un 2,2% más que en 2023. La cuota a ingresar asciende a 47,7 millones de euros, un 13,5% más, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

En 2024, la distribución de las principales magnitudes del Impuesto sobre el Patrimonio presenta diferencias significativas según el tramo de base imponible. El intervalo de 601.012 a 1.502.530 euros concentra el mayor número de declarantes, 59,3%, pero representa el 14,2% de la cuota a ingresar. Por otro lado, para el tramo de más de 10.000.000 de euros, el número de declarantes es de un 0,7% y la cuota a ingresar representa un 22,6%.

En 2024, la distribución de las principales magnitudes analizadas se concentra en los grupos de mayor edad. El tramo de 75 o más años presenta los porcentajes más elevados, con un 39% de la base imponible, el 39,4% de la cuota a ingresar y el 35,7% de las personas declarantes.

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres se observan por tramos de edad. Las mujeres concentran las principales magnitudes en el grupo de 75 o más años, mientras que, para los hombres, si bien es el grupo de edad con mayor peso, las diferencias con el tramo entre 65 y 74 son menores que en el caso de las mujeres.

En 2024, se aprecian cambios en la distribución por tipo de bien en función del tramo de base imponible. Los bienes inmuebles de naturaleza urbana y los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro tienen un peso relativo mayor en los primeros tramos de base imponible. Sin embargo, a medida que hay un desplazamiento a lo largo de los tramos de la base imponible, su peso relativo se va reduciendo, al tiempo que las acciones y participaciones con cotización y las instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión, sociedades de inversión) incrementan su aportación al patrimonio.

Con la información relativa a los periodos impositivos de 2023 y 2024, Nastat inicia la difusión de las estadísticas relativas al Impuesto sobre Patrimonio elaboradas por la Hacienda Foral de Navarra. Si bien la información se venía publicando, la difusión que ahora se inicia la dota de las mismas funcionalidades de consulta dinámica y difusión ya incorporadas a otras operaciones del Plan de Estadística.