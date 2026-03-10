El número de trabajadoras sociales municipales crece un 66% en 10 años y el de técnicas de integración social, un 77%

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona lleva varios años reforzando la plantilla del área de Acción Social para atender una creciente demanda ciudadana de servicios sociales. En los últimos 10 años, la plantilla de trabajadoras sociales ha aumentado un 66%, pasando de 52 (las que trabajaban desde 2011) a 88 personas. Por su parte, las técnicas de integración social han pasado de 13 a 23 en este mismo periodo de tiempo, lo que supone un incremento del 76,9%.

Esto tiene también su reflejo en la evolución del gasto en personal que en los dos últimos años ha crecido un 19,1% pasando de los 18,3 millones ejecutados en 2023 a los 21,8 millones ejecutados en 2025, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

"En dos años, hemos hecho el mayor refuerzo de personal nunca antes hecho en este Ayuntamiento, ya que en la mitad de tiempo hemos crecido un 40% más en inversión en personal público que en la anterior legislatura", reivindicaba Txema Mauleón, titular de Acción Social. Se refería a que, entre 2019 y 2023, el incremento en gasto de personal se sitúo en 2,4 millones de euros (se pasó de 15,9 millones a 18,3 millones), mientras entre 2023 y 2025 se aumentó ese gasto en 3,4 millones (hasta 21,8 millones).

Mauleón ha dado estas cifras en la comparecencia que, a petición propia, este martes ante la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento. La intervención, también solicitada por el grupo municipal del PP, estaba relacionada con las quejas hechas públicas la semana pasada por un colectivo de trabajadoras municipales. En su intervención, el concejal ha hecho hincapié en las mejoras cuantitativas y cualitativas de la plantilla, que gestionan la primera atención a la población de Pamplona especialmente vulnerable, acorde a "una estrategia progresiva de fortalecimiento del área de Acción Social, no solo desde el incremento de plantillas, sino también en la mejora de niveles, reconocimiento profesional, refuerzo organizativo, medidas preventivas y estabilización del empleo".

SUBIDA DE CATEGORÍA PROFESIONAL Y REFUERZO EN OTRAS ÁREAS

El concejal ha destacado que, al margen de incrementar la plantilla, también se ha modificado el encuadre laboral de algunos perfiles. En concreto, las personas técnicas de Integración Social han pasado a ser Educadores Sociales, lo que supone, de hecho, un cambio de nivel retributivo, de C a B. Asimismo, se han creado dos nuevas plazas de trabajadora social en dependencia.

Todo ello, ha precisado, ha permitido reforzar el personal en los apartamentos para personas mayores, que cuentan con cuatro trabajadoras sociales, en lugar de una. También han pasado de tres a siete las promotoras escolares este curso y se ha reforzado con una psicóloga tanto el Equipo de Infancia como el Equipo de Atención a la Mujer. Además, en el barrio de Rochapea se ha incluido una nueva educadora en Infancia. A todo ello se suma una nueva figura, de Coordinador Técnico de Servicios Sociales, como puesto estructural con funciones de armonización de criterios técnicos, coordinación y resolución de bloqueos organizativos.

El concejal ha reivindicado que la gestión del área responde a criterios técnicos, "atendiendo a las leyes y las normas vigentes en cada momento". "En este sentido, atiende a los distintos planes estratégicos, estatales, forales y municipales y a la normativa en materia de servicios sociales. Pero además debe afrontar el incremento de situaciones de vulnerabilidad, el aumento de la complejidad técnica de las intervenciones sociales y la necesidad de proteger a los profesionales ante escenarios de creciente tensión en la atención directa", ha dicho.

ESPECIAL ATENCIÓN A LA SEGURIDAD

Ante el aumento de situaciones de tensión en la atención directa, el Ayuntamiento, a través del área de Acción Social, puso en marcha el año pasado un protocolo de actuación ante agresiones, que incluye un procedimiento interno de actuación, nuevos modelos de notificación y la creación de una comisión semanal de valoración tras aquellas agresiones de se produzcan, ha indicado el Consistorio.

Junto al protocolo, se han instalado cámaras de seguridad en varias unidades de barrio y cartelería rechazando las agresiones a trabajadores municipales. Además, se ha habilitado el sistema del botón del pánico, que en caso de peligro pulsan las trabajadoras para alertar a Policía Municipal y, por último, el Consistorio, según ha destacado el edil, baraja también la posibilidad de contratar un servicio de seguridad externo para algunos espacios especialmente conflictivos.

A estas medidas físicas se suma el apoyo psicológico individual y el acompañamiento en sede judicial cuando se requiera. Fruto de estos esfuerzos, Mauleón ha destacado que las agresiones a profesionales han pasado de 56 en el año 2024 a 19 en 2025, es decir, una reducción del 66% en un año. "Creo que un dato muy positivo por más que necesitamos seguir trabajando hasta que no haya ningún caso", ha dicho.

Por otra parte, se ha autorizado el 100% de las sustituciones de personal, "y eso pese a la baja tasa de desempleo en este ámbito, que hace que las listas de contratación se agoten frecuentemente y que haya dificultades para cubrir contratos temporales". Es por ello, ha insistido el concejal, hay un inevitable lapso temporal entre la baja y su cobertura: "El Consistorio ha buscado solucionar estos problemas modificando el procedimiento de llamamientos y eliminando esperas administrativas previas".

Además, y al margen de estas sustituciones, en los últimos dos años se han aprobado varios procesos selectivos para cubrir plazas de educador social, trabajo social, técnico de integración social y oficial de empleo social. "Todas estas medidas se orientan a una mejora de la calidad asistencial, tanto de Servicio de Atención a Domicilio como a personas vulnerables y personas en situación de sinhogarismo", ha concluido Mauleón.