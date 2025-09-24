PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de turistas que ha visitado Navarra durante el segundo trimestre de 2025 desciende un 11,4% y el número de pernoctaciones aumenta un 5,5%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el gasto en la Comunidad foral es de 121,4 millones de euros, lo que supone un 5,7% más que el segundo trimestre del año anterior.

En el segundo trimestre de 2025 han llegado a Navarra 156.971 excursionistas procedentes de otras CCAA, un 34,2% menos que entre abril y junio del año pasado.

El número de turistas internos en el segundo trimestre de 2025 fue de 149.756, un 34,2% más que el segundo trimestre del año pasado. Mientras, las pernoctaciones aumentaron un 38,7% y el gasto de los viajeros internos aumentó un 53,8% hasta los 15,2 millones de euros.

El número de residentes en Navarra que han realizado excursiones por la comunidad se sitúa en 349.683 suponiendo un descenso del 18,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El número de navarros que viajaron fuera de la comunidad aumentó un 10,6% con respecto al mismo periodo del 2024 y las pernoctaciones que realizaron aumentaron un 21,4%. El gasto del turismo emisor experimentó un aumento del 18,2% situándose en 260,5 millones de euros.

En cuanto al número de personas que residen en Navarra que realizan excursiones por otras CCAA, se ha observado un incremento interanual del 44,7%.