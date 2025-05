Los obispos vascos y el navarro confían en que el nuevo Papa "continúe el legado" de Francisco con un "estilo distinto"

Prado Ayuso augura que la elección podría darse este viernes y confiesa que le gustaría "una especie de Francisco II"

Los obispos de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso; de Bilbao, Joseba Segura; el de Vitoria, Juan Carlos Elizalde; y el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, han confiado en que, con el nuevo Papa, que esperan sea elegido para este viernes noche, se dé "continuidad fundamental" al legado de Francisco, en sus apuestas "irrenunciables", como la paz, el cuidado del planeta, su postura ante los abusos y el mundo de los pobres y la migración, pero "en un estilo distinto".

En rueda de prensa en el Seminario de San Sebastián para presentar la propuesta 'Kits de paz y esperanza', los cuatro prelados han señalado que el cónclave para elegir nuevo Papa, que comienza este miércoles, es "un momento especial" para la Iglesia, que lo ve con "un punto de vista un poco distinto al de la sociedad".

En este sentido, Prado Ayuso ha indicado que aunque en los medios de comunicación "se habla de cuestiones polémicas, de rivalidades, de tendencias" y "algo de eso también hay", porque son "humanos con diferencias", sin embargo, existe "mucho más consenso en el colegio cardenalicio de lo que a veces los medios reflejan".

El obispo de San Sebastián ha afirmado que "todo el mundo" espera esa "continuidad" del legado del Papa Francisco, de hecho él ha reconocido que le gustaría que el nuevo pontífice "fuera una especie de Francisco segundo, con otro nombre", pero también "novedad", que "imprima su carácter", algo que "va a depender mucho de quién sea y del lugar de donde proceda".

"PARA EL VIERNES"

Además, ha señalado que "elegir un Papa es una cuestión que se hace, no por mayorías, sino por un gran consenso" y que "el Espíritu Santo va haciendo su trabajo y va armonizando, escuchando lo que van escuchando los cardenales y van consensuando". En este contexto, se ha aventurado a prever que "para el viernes, quizás, ya tengamos un nuevo Papa", puesto que en "los últimos tres o cuatro conclaves anteriores así ha sido".

"Este método que tienen ahora también por las sesiones precónclave, pues, hace que se escuchen mucho y vayan aunando también criterios, perfiles, y ver con claridad cuál es, digamos, lo que el mundo de hoy y la Iglesia necesitan", ha señalado.

Para el obispo de San Sebastián, "el Espíritu Santo ya lo ha elegido y ahora de lo que se trata es de que los cardenales que están allí sintonicen con el Espíritu para que se unan y, desde la armonía, consigan los 90 primeros votos para sacar al Papa", a los que "seguramente seguirán muchos más".

Preguntado por los periodistas sobre cuáles son las características que debería tener el nuevo pontífice, Prado Ayuso ha opinado que ser "un pastor cercano" como, a su juicio, lo ha sido el Papa Francisco, al que se ha referido también como "un hombre de paz, que fomenta la paz, cercano a los pobres, que tiene en cuenta los signos de los tiempos que estamos viviendo, los problemas de la humanidad y la migración". "Hoy no entenderíamos que un nuevo Papa fuera por otro lado", ha subrayado.

"CONTINUIDAD GRANDE"

Por su parte, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, no se ha atrevido a hacer "ninguna previsión" sobre cuánto tardará en elegirse al nuevo Papa, pero ha confiado en que habrá "una continuidad grande en muchos elementos del papado", que lleva "mucho tiempo" apostando por la paz.

"No hay dos papas iguales", ha señalado, para incidir, a continuación, en que "cada uno aporta lo suyo", pero, a su jucio, habrá una "continuidad fundamental en un estilo distinto". Además, ha señalado que "el mejor Papa es el que salga, con el que vamos a trabajar, con ese vamos a convivir y ese va a ser un líder que seguramente va a tener una dimensión global y mundial".

Asimismo, ha apuntado que en esa "continuidad" si hay precisamente algún "tema que está aceptado y que llegó hace tiempo para quedarse" es el del papel de "artesanos de la paz".

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha reconocido que en los últimos meses de enfermedad de Francisco se ha percibido "una orfandad enorme en la humanidad, al borde de un volcán entre locos internacionalmente". "Hay una añoranza por un liderazgo a favor de la paz, de un pastor de paz", ha opinado, al tiempo que ha señalado que "no hay candidatos perfectos" y cada pontífice "ha tenido su parte vulnerable y sus efectos colaterales adversos".

También ha reflexionado sobre el hecho de que nuestra sociedad es muy diversa y, por tanto, está "muy preparada" para cualquier origen de un nuevo Papa.

El prelado navarro, Florencio Roselló, ha incidido en que el Papa que se elija "será el mejor que podamos tener" y también ha insistido en que, en su opinión, el legado del Papa Francisco "va a continuar", porque "hay cuatro o cinco temas que son irrenunciables y desestimables", el primero de ellos "la paz", pero también "la cuestión de los pobres, de los inmigrantes, de los presos", así como "el cuidado del planeta y el tema de los abusos".

Cuestiones todas ellas que, a su juicio, van a seguir abordándose, "con matices", ya que el nuevo Papa pondrá "su voluntad personal", pero que "son centrales" para la Iglesia, y que el Papa Francisco "ha resaltado" y ha puesto "muy en el centro del Evangelio".

SINODALIDAD

Además, Prado Ayuso ha reiterado que, junto a esas líneas de continuidad "claras" ya citadas, también está en desarrollo todavía la cuestión de "la sinodalidad", es decir, "ver de qué manera dentro de la Iglesia caminamos juntos", que "se tiene que desarrollar más y más" y continuar la "reforma interna" de la Iglesia.

Otra cuestión que deberá abordar, a su juicio, el nuevo Papa es el "proceso de secularización que no acaba de ver el fondo" y ver cómo desde la Iglesia transmitir la fe a las nuevas generaciones. "Creo que ese es el gran dolor de ruedas que tenemos", ha considerado.

IDENTIDAD

Al respecto Elizalde ha añadido que que si la identidad de la Iglesia "no se hace atractiva, no sabemos comunicar, no compartimos el proyecto, no hay corresponsabilidad, etc", se pueden quedar "solos", pero, a su vez, "si el foco está solo en la comunicación, en la adaptabilidad, en la sensibilidad, nos secularizamos y perdemos la identidad porque no tenemos nada que decir somos una ONG más".

En este contexto, ha abogado por abordar "la fecundidad en las comunidades, los frutos", y ha insistido en que se juegan "mucho" con la cuestión del sínodo, que tenía que "continuar en mayo", porque "ha sido un camino donde los laicos han asumido más responsabilidades, donde la mujer se ha visto también más tenida en cuenta".

"Bueno, yo creo que son conquistas, no sé si la expresión es la más aceptada, pero sí han sido realidades que creo que han beneficiado a la Iglesia", ha considerado, para subrayar, que "es algo que el Papa Francisco ha abierto para hacer la Iglesia casa de todos, cosa de todos". "Podría ser ese quizás el tema que ha quedado un poquito ahí colgado y vamos a ver qué nos ocurre", ha apuntado.