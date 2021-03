Las obras del artista gráfico urbano LKN sobre Osasuna o política, en una exposición en el Condestable

El artista ha ofrecido este miércoles su primera rueda de prensa, aunque no ha querido descubrir su identidad

El Palacio del Condestable de Pamplona acoge hasta el 30 de abril una exposición recopilatoria de los últimos trabajos del artista gráfico urbano que se identifica como LKN, obras sobre Osasuna o política que "han alcanzado repercusión mediática" y que hacen que haya "mucha gente" que le considere como "el Banksy foral".

La muestra ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa en la que ha participado la concejala delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento, María García-Barberena, y el propio autor. Ha sido la primera rueda de prensa que ha ofrecido LKN, aunque no ha desvelado su identidad.

Ha comparecido con mascarilla, gafas de sol y una capucha negra que impedía ver su rostro, ya que prefiere guardar su anonimato. "Ya es mucho salir así, perdería si saliera (su identidad)", ha manifestado.

La exposición, denominada LKN, consta de 22 reproducciones en cartón pluma de las creaciones originales. Estas obras -además- se contextualizan en la muestra, ya que junto a cada reproducción se exhibe la captura fotográfica del momento de su instalación y del soporte en el que se insertaron originalmente, bien paredes, bien vallas publicitarias.

La mayoría de las reproducciones están impresas en su tamaño original, salvo las vallas que se han reducido y se representan en soportes de 2,5 x 6 metros. También se expone un vídeo de 17 minutos, montado en bucle, y que da cuenta de reportajes publicados o emitidos sobre el artista, que comenzó con sus acciones hace ahora dos años.

LKN representa en sus obras momentos de actualidad, a veces desde la crítica, a veces desde la alabanza, como cuando ha recreado a jugadores de Osasuna o a sanitarios como si fueran héroes o santos, o les incluye en escenas de pinturas célebres.

También lograron popularidad la imagen con un beso entre dos policías forales o el beso entre la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, coincidiendo con el pacto presupuestario alcanzado. LKN también ha llevado la política municipal a sus obras con la proyección de una pelea de boxeo entre el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exalcalde Joseba Asiron.

LKN, que es diseñador gráfico, ha destacado que le hace ilusión exponer sus obras ya colocadas en la calle en el Palacio del Condestable, una "buena idea" para "alargar la vida de las obras y que todo el mundo las pueda ver tranquilamente".

Ha explicado que se inspira en los "estímulos" que reciben, por lo que lee en periódicos o "cosas que salen en internet" de modo que le viene la idea y lo intenta plasmar en un dibujo. "Es algo como muy sin pensar, te viene y lo vas haciendo, no hay mucho más. En el trabajo que tengo de diseñador hay que pensar mucho y en este quería tener más libertad", ha comentado.

En este sentido, ha explicado que comenzó a colocar obras en la calle para dar "un poco de emoción" a su vida, ya que estaba en un trabajo y se aburría "bastante". "Me vino a la cabeza santificar a Torres y lo pegué. Un poco por la emoción de ir a la noche, pegarlo, que no me viera nadie, que apareciera en la ciudad... No pensé nada más y luego ya salió todo esto", ha afirmado.

Sobre la técnica que utiliza en sus obras, ha detallado que primero lo imagina en su cabeza, hace un boceto a lápiz y posteriormente, al ser gente reconocida, busca imágenes en internet para buscar sus caras. A partir de ahí, con Illustrator y Photoshop va escaneando y digitalizando hasta que encuentra la forma que quiere y los colores. "Luego ya lo imprimo en A3 y los voy juntando como un collage o un mosaico", ha detallado.

LKN ha afirmado ser consciente de que al colocar las obras en la calle "puede pasar cualquier cosa", pero ha destacado que el hecho de que sean arrancadas o destruidas le "motiva" a seguir porque "generan algo en la gente".

Ha explicado, además, que le gustaría publicar un libro o incluso más adelante un documental, "darle vida a esto". "Todo lo he ido haciendo sin pensar, ha ido surgiendo", ha afirmado.

EL "ÉXITO" DE LKN

Por su parte, la concejala delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento, María García-Barberena, ha destacado que en esta ciudad "todo el mundo conoce las firmas de LKN o una de sus obras" y ha resaltado que "hay mucha gente que le llama el Banksy foral". "A ver si llegas a ese nivel, ojalá que sí, vas por buen camino", le ha dicho al artista.

En su opinión, "el éxito de la obra de LKN reside en la temática que elige y en la iconografía con la que la representa". Y ha destacado que con la programación de esta muestra el Ayuntamiento busca "hacer pervivir el arte de LKN, que de alguna manera es efímero, pensado para el espacio urbano".

"A diferencia de muchos otros artistas urbanos que utilizan la técnica del graffiti, LKN utiliza un soporte intermedio entre la pared y la propia obra, el papel, lo que hace que la obra por sí misma sea frágil por la facilidad de destruirla", ha apuntado.

Según ha expuesto García-Barberena, "hay que diferenciar entre quien ensucia una pared y quien hace arte urbano y nos regala su arte en una pared de una forma altruista". "Quien hace arte en una pared no espera nada a cambio. El arte urbano hay que considerarlo como lo que es, arte", ha enfatizado.

