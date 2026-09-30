Las obras del carril bici de la cuesta de la Reina comenzarán la semana que viene con una primera fase de actuaciones

Cuesta de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para construir un carril bici en la cuesta de la Reina, entre la plaza Juan XIII y la rotonda con la avenida de Gipuzkoa, comenzarán la semana que viene. El miércoles 7 de octubre se firmará el acta de replanteo y podrán comenzar unos trabajos que se desarollarán durante un periodo de diez meses y con un presupuesto de 2.730.099,89 euros, IVA excluido, que incluye la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en el entorno.

La adjudicataria de la obra es Obras Especiales Edificación e Infraestructuras (Obenasa) y la dirección facultativa se llevará a cabo por la Alínea Ingeniería y Territorio, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona.

Los trabajos se iniciarán en el tramo del parque de la Insumisión, el solar de la antigua cárcel, entre las calles San Roque y las Casas de Larraina. Se generará en toda la cuesta de la Reina un carril bici de doble sentido, de 3 metros de ancho, que conectará con la infraestructura ciclista de la avenida de Bayona y también con el carril bici de Trinitarios, que conecta a su vez con el parque fluvial, Rochapea y San Jorge. El carril bici discurrirá por el lado derecho en sentido salida de la ciudad.

Este carril bici supondrá, además, una transformación de la cuesta de la Reina, no solo en cuanto a la movilidad, con avances de pasos peatonales o ampliación de aceras, sino también en cuanto a la sostenibilidad, pues se duplicará el arbolado y las zonas verdes y se crearán sistemas de drenaje urbano sostenible (SUD). Tras la intervención, se conservarán las plazas de aparcamiento existentes en la actualidad.

El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona firmaron en mayo un convenio de colaboración que permite realizar los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la cuesta de la Reina y en calles adyacentes como San Roque o las que rodean las Casas de Larrainea. Esas obras que financiará la Mancomunidad cuentan con un presupuesto de 634.296,38 euros, IVA excluido.

PRIMEROS TRABAJOS EN EL ENTORNO DEL SOLAR DE LA ANTIGUA CÁRCEL

En esta primera fase (fase 0 según el proyecto) se acometerán los trabajos correspondientes a la realización del nuevo vial comprendido por la calle San Roque y el acceso a las casas del Grupo Larraina, en lo que es el parque de la Insumisión, el entorno del solar de la antigua cárcel. Se construirá una acera peatonal y arbolada que ocupará parcialmente la parcela de la antigua cárcel. Se mantendrá tanto la cuneta como el arbolado, generando zonas de drenaje sostenible SUDS.

En esta fase, únicamente se verá afectado el acceso a la calle san Roque desde la calle cuesta de la Reina, pero se mantendrá el tráfico de salida, así como la salida del aparcamiento subterráneo. Se restringirá también el acceso a la calle ubicada junto a las casas del grupo Larraina. La implantación de los materiales y maquinaria obra afectará a la zona de esparcimiento canino, que se prevé reubicar en el mismo ámbito, pero en el extremo oeste de la parcela. Esta primera fase (fase 0) tendrá una duración estimada de un mes.

CARRIL BICI JUNTO A LA ACERA DEL PARQUE DE ANTONIUTTI

A continuación, en la segunda fase (Fase I según el proyecto) se actuará en el tramo de la cuesta de la Reina entre la plaza Juan XIII y la calle San Roque. Durante el desarrollo de las obras, con una duración aproximada de diecisiete semanas, se retirarán provisionalmente los aparcamientos en espiga invertida en ese tramo y se repondrán una vez finalizados los trabajos. El carril bici transitará junto a la acera del parque de Antoniutti, eliminando uno de los carriles actuales de circulación. Durante esta fase de obras, el tráfico rodado contará con dos carriles en sentido Pamplona y un carril en sentido Trinitarios.

Con motivo de estos trabajos, se restringirá el acceso desde la calle cuesta de la Reina a la altura del Campo de Deportes Larraina y del CDSCM La Ciudadela, que deberán entrar a través del vial de la Taconera, que se encuentra ubicado al norte frente a las llamadas Casas de Larraina. Se aprovechará también para avanzar el paso peatonal anterior al cruce de San Roque. En esta fase, se acometerán los trabajos de pavimentación y de instalación de la nueva red de abastecimiento en el tramo que va desde la plaza Juan XIII a la calle San Roque. Aproximadamente tendrá una duración de 17 semanas.

Tras la ejecución de estas dos primeras fases, quedarán otras tres más a iniciar en el primer trimestre del año que viene. En una de esas fases, se cortará totalmente al tráfico la cuesta de la Reina, previendo desvíos a través de la calle San Roque y Monasterio de Irache. Se mantendrán los accesos a las instalaciones deportivas del Campo de Deportes Larraina y CDSCM La Ciudadela, así como alternativas de acceso a todas las personas usuarias. Estas fases se irán definiendo en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana, conforme vaya lleva llegando su ejecución, para minimizar las afecciones a la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento.