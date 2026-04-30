Las obras del paseo de Sarasate obligan a reorganizar los accesos y salidas de vehículos en el Casco Antiguo de Pamplona

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate de Pamplona han provocado la modificación de varios de los accesos motorizados al Casco Antiguo. La imposibilidad de circular por este céntrico paseo ha supuesto la organización de la circulación, sobre todo, en el entorno de la Plaza del Castillo. La señalización provisional, con nuevos sentidos y prohibiciones de acceso, se instaló ya la semana pasada, si bien será a partir de este viernes cuando entren en vigor, de forma que su incumplimiento podrá acarrear distintas sanciones.

En concreto, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la nueva señalización obliga a acceder a la Plaza del Castillo únicamente por la calle Espoz y Mina, mientras que la salida deberá hacerse por la calle Chapitela, en dirección a Mercaderes. Para abandonar el Casco Antiguo desde ahí, habrá que circular por la calle Calderería o, en su caso, por la calle Curia.

De esta forma, se impide la salida de la circulación desde la Plaza del Castillo hasta el paseo de Sarasate, donde se han instalado barreras tipo new jersey de hormigón. Tampoco se podrá salir por la avenida de Carlos III. Junto con las barreras y la señalización vertical, se han instalado bolardos en la intersección de la plaza con la calle Espoz y Mina, para impedir la circulación hacia el paseo de Sarasate.

La calle Estafeta mantendrá la circulación en un único sentido, de bajada, hacia Mercaderes, si bien, llegado a ese punto, los vehículos deberán girar a la derecha hacia las calles Calderería o Curia.

Por otro lado, desde la calle San Ignacio únicamente se podrá acceder a la calle Comedias. No estará permitido salir por el paseo de Sarasate ni por la propia calle San Ignacio, que mantiene el sentido único de bajada hacia el Casco Antiguo.

Una vez en la calle Comedias, las alternativas de salida son la calle San Nicolás, la calle Zapatería hacia San Antón y la calle Zapatería hacia Calceteros y Mercaderes, sumándose al tráfico de salida de las calles Chapitela y Estafeta. Asimismo, la carga y descarga en la calle García Castañón deberá realizarse accediendo desde la calle San Ignacio hacia la calle Trinidad Arenas. La salida se realizará por calle Estella.

Todas estas modificaciones se prolongarán al menos hasta las fiestas de San Fermín. Después, se valorará su continuidad en función de la evolución de las obras de reurbanización. El Ayuntamiento de Pamplona ha informado de todos estos cambios a las empresas de reparto y mudanzas, entre otras, al ser los vehículos más habituales en el Casco Antiguo.