Las obras de reparación de aceras en el Polígono Municipal de Tudela entran en su recta final

Imagen de la visita a las obras de reparación de aceras en el Polígono Municipal de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, y la concejala de Industria, Irune García, han visitado este viernes las obras de reparación de aceras realizadas que se están llevando a cabo este año en el Polígono Municipal y que encaran la "recta final".

Los trabajos, adjudicados a la empresa Obras y Construcciones García Mancebón SL por un importe de 132.677,17 euros, IVA incluido, se iniciaron el pasado 19 de junio y concluirán a comienzos de la semana que viene, una vez finalizadas las labores de remate y limpieza.

La actuación ha consistido en la demolición y reconstrucción integral de diversos tramos de acera del Polígono Industrial Municipal, concretamente en los viales B y C y en el vial Transversal 2.

Los trabajos han incluido la colocación de un nuevo pavimento, el acondicionamiento de los contornos de los alcorques y la renovación de las arquetas, tapas y canalizaciones que se encontraban afectadas.

En estos momentos están concluyendo los trabajos de hormigonado, y la actuación se encuentra en su fase final, centrada en la ejecución de los últimos remates y en la limpieza de las zonas intervenidas.

La actuación cuenta con una subvención del 55% del Gobierno de Navarra, concedida en el marco de la convocatoria de 2026 de ayudas para la promoción de polígonos y locales municipales destinados al desarrollo de actividades económicas.

La ayuda ha sido concedida mediante las Resoluciones 217E/2026, de 9 de junio, y 338E/2026, de 8 de septiembre.