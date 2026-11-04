Octubre ha sido un mes muy cálido en la mayor parte de Navarra

Otoño. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre ha resultado ser un mes cálido en la Comarca Noroccidental, mitad norte de Tierra Estella y cuadrante noroccidental de la Comarca Pirenaica, dominando el carácter muy cálido en el resto de Navarra. El mes ha resultado muy seco en el tercio sur, seco en la Comarca Noroccidental, mitad sur de la Comarca Pirenaica y mitad occidental de la Ribera Alta, dominado el carácter normal en el resto de la Comunidad foral. Los embalses navarros están actualmente con un 23% de su capacidad frente al 25% que registraban el mes pasado.

Durante el mes de octubre las precipitaciones registradas se han situado por debajo de los valores medios, no llegando en La Ribera a recoger ni el 50% de los valores medios, registrando la Comarca Noroccidental entre el 50-75% de los valores medios y entre el 75-100% de dichos valores en el resto de Navarra. Durante los días 6 y 7 se registraron tormentas en varias estaciones, con intensidades de lluvia de entre 8-10 l/m2 en diez minutos.

El mes fue muy seco en el tercio sur, seco en la Comarca Noroccidental, mitad sur de la Comarca Pirenaica y mitad occidental de la Ribera Alta, dominando el carácter normal en el resto de Navarra. El año agrícola hasta la fecha va resultando mayoritariamente muy seco, aunque en la mitad norte de la Comarca Pirenaica y la mayor parte de Tierra Estella el año agrícola va resultando seco.

En cuanto a las temperaturas, octubre ha resultado muy cálido, salvo en la Comarca Noroccidental, mitad norte de Tierra Estella y cuadrante noroccidental de la Comarca Pirenaica donde el mes ha resultado cálido. En la mayoría de las estaciones la diferencia de temperatura con respecto a los valores medios se ha situado entre 1-2 ºC por encima de dichos valores. Las estaciones que más se han alejado de los valores medios han sido Buñuel y Zubiri (+2,1 ºC) y las que más se han acercado han sido Bertiz (+0,2 ºC) y Larraona (+0,5 ºC). El año agrícola hasta la fecha va resultando extremadamente cálido, salvo en la Comarca Noroccidental y en alguna otra estación más aislada donde el año agrícola va resultando muy cálido.

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (112 km/h el día 23, 109 km/h el día 7 y 103 km/h el día 21), ha informado el Gobierno foral en una nota.