Odieta acoge el martes una jornada sobre biomasa, "movilización sostenible" de la madera y la gestión de los montes

Árboles Talados En Un Bosque. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de entidades locales, profesionales del sector forestal, empresas y administraciones se darán cita en Odieta este martes, 20 de octubre, para abordar el papel de la biomasa en la transición energética, la "movilización sostenible" de la madera y la gestión activa de los montes como estrategia para generar oportunidades en el territorio y reducir el riesgo de incendios forestales.

La ermita de San Urbano de Gascue / Gaskue (Odieta) acogerá la jornada 'Biomasa 360º en Navarra: capacitando al territorio para transformar recursos forestales locales en oportunidades', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra con el apoyo técnico de Lursarea-Nasuvinsa, en el marco del proyecto europeo BIO4RES y de la Oficina de la Biomasa de Navarra.

La jornada tiene como objetivo "reforzar la capacitación de los diferentes agentes implicados en la cadena de valor de la biomasa y fomentar la movilización sostenible de la madera procedente de los montes de entidades locales navarras". "El aprovechamiento de estos recursos forestales contribuye a generar actividad económica en el territorio, mejorar la gestión de los montes y disponer de una fuente de energía renovable y de proximidad", destacan desde el Gobierno de Navarra.

A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones relacionadas con el papel de la biomasa en la transición energética, los objetivos y líneas de trabajo de la Oficina de la Biomasa de Navarra, así como el potencial de la gestión forestal sostenible para impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales locales. También se presentarán los materiales de formación y capacitación resultantes del trabajo conjunto llevado a cabo junto a socios procedente de Cataluña, norte de Portugal y Sur de Francia en el marco del proyecto BIO4RES, cuyo objetivo es "fortalecer las capacidades técnicas y la transferencia de conocimiento en torno a la biomasa forestal".

El programa incluirá además la presentación de un estudio de viabilidad para el aprovechamiento de biomasa en los valles de Salazar y Roncal, así como una ponencia sobre gestión forestal adaptativa y movilización de madera en los bosques pertenecientes a las entidades locales de Navarra.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la mesa redonda 'Distintas perspectivas, una responsabilidad compartida: gestión, madera, consumo y prevención', en la que participarán representantes de administraciones públicas, propietarios forestales, empresas del sector y servicios de emergencias. El debate pondrá de manifiesto la necesidad de "avanzar hacia una gestión activa de los montes que permita reducir el riesgo de grandes incendios forestales, mejorar la resiliencia de los ecosistemas y favorecer el aprovechamiento de los recursos forestales disponibles".

La sesión de tarde trasladará el debate al terreno mediante una visita a la zona afectada por el incendio forestal ocurrido en Ezcabarte en junio de 2026, donde personal del Guarderío de Medio Ambiente, del Servicio de Bomberos, representantes municipales y profesionales del sector forestal compartirán diferentes perspectivas sobre la gestión del territorio y la prevención de incendios.

La jornada se enmarca además en la II Semana del Clima de Navarra y pretende "contribuir a una mayor implicación de las entidades locales en la gestión activa de sus montes, promover la valorización de la madera y la biomasa como recursos estratégicos para el desarrollo rural, la transición energética y la adaptación al cambio climático".