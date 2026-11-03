La Oferta Pública de Empleo del Gobierno de Navarra para 2026 asciende a un total de 1.274 plazas

Archivo - La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra ha presentado este lunes a los sindicatos la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026, que asciende a un total de 1.274 plazas, repartidas por sectores entre 803 para Administración Núcleo y 471 para personal sanitario.

La propuesta se ha trasladado a los sindicatos en la Mesa General de Función Pública, que se ha celebrado en el Palacio de Navarra y que ha estado presidida por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, quien ha estado acompañada por la directora general de Función Pública, Gloria Arancón.

Entre los puestos de trabajo con mayor número de plazas que se incluyen en esta OPE destacan los de especialista de apoyo educativo, con 170 plazas; enfermero/a, con 95 plazas; Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 91 plazas; agente de Policía Foral, con 90 plazas, y técnico/a de Administración Pública (rama jurídica), con 57 plazas.

A la propuesta presentada este lunes para Administración Núcleo y personal sanitario hay que sumar las 355 plazas para docentes que se aprobaron el pasado mes de agosto, ascendiendo la Oferta Pública de Empleo de 2026 a un total de 1.688 plazas. Además, en la próxima Mesa General se sumarán a las plazas presentadas unas 40 de bombero, una vez que se resuelva la toma de posesión de suboficiales y cabos que está pendiente.

De las 1.274 plazas que este lunes se han presentado a los sindicatos, 662 son resultado de la oferta pública de empleo de reposición y las 612 plazas restantes de la oferta pública de empleo específica.

La oferta pública de empleo de reposición es la destinada a cubrir aquellas plazas que están vacantes, principalmente por jubilaciones del personal o por fallecimientos, y su cálculo está determinado por la tasa de reposición de efectivos que establece el Estado. Por su parte, la oferta de empleo público específica está determinada por la ley de Presupuestos Generales del Estado, que contempla que cada Administración podrá autorizar, con carácter extraordinario, la tasa que sea necesaria para dar cumplimiento al objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público.

DESGLOSE DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OPE DE ADMINISTRACIÓN NÚCLEO

Las 803 plazas destinadas a la Administración Núcleo se dividen entre 390 plazas de nivel C, 212 de nivel B, 152 de Nivel A y, finalmente, 49 de nivel D.

Las 390 plazas correspondientes al nivel C se distribuirán entre 170 plazas de especialista de apoyo educativo, 90 de agente de Policía Foral, 30 de administrativo/a, 20 de encargado/a de biblioteca, 14 de educador/a infantil, 11 de oficial/a de mantenimiento, 11 de oficial/a técnico de sistemas informáticos, 11 de técnico/a de obra civil, 7 de personal cabo bombero y otras 7 de oficial/a de actividades turísticas, 6 de vigilante de carreteras, 4 de oficial/a primera, 3 de operador/a auxiliar de coordinación, 2 de conductor/a y otras 2 de técnico/a en prevención de riesgos profesionales, una de agente tributario/a y una de técnico/a de sonido y medios audiovisuales.

En cuanto a las 212 plazas de nivel B, se repartirán entre 36 de titulado/a de Grado Medio en Formación y Empleo, 31 de diplomado/a en Ciencias Empresariales, 29 de gestor/a investigador/a auxiliar de Hacienda, 25 de titulado/a de Grado Medio, 22 de trabajador/a social, 12 de ingeniero/a técnico/a agrícola, 11 de subinspector/a de Policía Foral, 9 de técnico/a de Grado Medio en sistemas informáticos, 6 de arquitecto/a técnico/a, 6 de educador/a social, 5 titulado/a de Grado Medio (IRPF), 4 de enfermero/a, 3 de titulado/a de Grado Medio (Administración), otras 3 de ingeniero/a técnico/a industrial y 2 de suboficial de bombero/a. Además, se convoca una plaza de cada uno de los siguientes puestos de trabajo del nivel B: inspector/a de servicios sociales, fisioterapeuta, ingeniero/a biomédico, ingeniero/a técnico/a forestal, ingeniero/a técnico/a, pianista acompañante de danza, técnico/a de Grado Medio de archivos y técnico/a de Grado Medio en materia de medio ambiente.

Las 152 plazas correspondientes al nivel A se distribuirán entre 57 de técnico/a de Administración Pública (rama jurídica), 34 de técnico/a de Administración Pública (rama económica), 26 de técnico/a superior en sistemas informáticos, 7 de psicólogo/a, 4 de químico/a, 4 de técnico/a en ciencia de datos, 3 de asesor/a jurídico/a, 3 de técnico/a superior de archivos, 3 de técnico/a superior de deporte, 3 de médico/a, 2 de vocal del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), 2 de geógrafo/a, 2 de técnico/a de hacienda, 1 de facultativo/a especialista de área adjunto/a y 1 de médico/a general.

Finalmente, de nivel D se ofertan 27 plazas de servicios generales, 21 de cuidador/a y 1 de auxiliar de mantenimiento.

LAS PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAL SANITARIO EN DETALLE

Las 471 plazas de personal sanitario se dividen entre 462 plazas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y 9 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

De esta forma, en el SNS-O hay 171 plazas de diplomados/as sanitarios/as, 95 de auxiliares sanitarios/as, 76 plazas de facultativos/as especialistas, 68 de otros/as facultativos/as, 29 de técnicos/as sanitarios/as, 22 de celadores/as y una plaza de educador/a sanitario/a.

En concreto, de las 171 plazas de diplomados sanitarios, 95 son de enfermero/a, 24 de enfermero/a especialista en enfermería familiar y comunitaria, 19 de fisioterapeuta, 11 de enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona/matrón), 9 de enfermero/a especialista en enfermería de salud mental, 6 de enfermero/a especialista en enfermería pediátrica, 2 de enfermero/a especialista en enfermería geriátrica y 2 de técnico/a de Grado Medio - educador/a sanitario/a. Además, se oferta una plaza de óptico/a - optometrista, otra de terapeuta ocupacional y una más de asistente/a técnico/a sanitario/a / diplomado/a universitario/a en enfermería de apoyo al equipo de atención primaria.

Por su parte, las 95 plazas de auxiliares sanitarios/as se dividen entre 91 de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y 4 de técnico/a en farmacia.

En cuanto a las 76 plazas de facultativos/as especialistas, las plazas que se ofertan son 13 de pediatra de equipo de atención primaria, 8 de cirugía ortopédica y traumatología, 5 de neumología, 4 de medicina física y rehabilitación, 4 de radiodiagnóstico, 3 de psicólogo/a especialista clínico/a, 3 de anestesia y reanimación, 3 de hematología y hemoterapia, 3 de nefrología, 3 de psiquiatría, 2 de medicina interna, 2 de oftalmología, 2 de pediatría y sus áreas específicas, 2 de aparato digestivo, 2 de cardiología, 2 de medicina nuclear y 2 de obstetricia y ginecología.

Las 13 plazas restantes de facultativos especialistas se destinan una a cada categoría de las siguientes: angiología y cirugía vascular, cirugía cardiovascular, cirugía pediátrica, endocrinología y nutrición, farmacia hospitalaria, laboratorio clínico, medicina interna, medicina preventiva y salud pública, microbiología y parásito, neurofisiología clínica, neurología, oncología médica y otorrinolaringología.

En el ámbito de otros facultativos se ofertan 36 plazas de médico/a de equipo de atención primaria, 16 de psicólogo/a de equipo de atención primaria, 6 de médico/a de servicio especial de urgencias, 5 de médico/a adjunto/a de urgencias, 2 de asesor/a genético/a, 2 de médico/a de servicio normal de urgencia y 1 de biólogo/a clínico/a.

Finalmente, de las 29 plazas de técnicos/as sanitarios/as, 16 son de técnico/a especialista en Radiodiagnóstico, 6 de técnico/a especialista en Laboratorio, 4 de técnico/a especialista en Documentación Sanitaria, 2 de técnico/a especialista en Anatomía Patológica y 1 de técnico/a especialista higienista dental.