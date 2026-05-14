La oficina anticorrupción confirma la legalidad de las actuaciones de Educación en el CI Agroforestal de Pamplona

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PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha puesto fin al procedimiento de investigación relativa a varias actuaciones llevadas a cabo en el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona por parte del Departamento de Educación determinando que estas "se ajustaron a derecho" en la designación del director de este centro de FP y que, respecto a la contratación de una profesora, "no se aprecia incumplimiento alguno" de la normativa de gestión de listas de aspirantes a la contratación temporal como personal docente al servicio del Departamento de Educación.

El resultado de la investigación llevada a cabo por la OANA, junto con el informe final de la misma, fue notificado ya el pasado 1 de abril al sindicato LAB, autor de la denuncia que motivó las actuaciones, así como a los consejeros de Educación y Economía y Hacienda del Gobierno foral.

Según recuerda el Ejecutivo navarro, con fecha 4 de abril de 2025, este sindicato presentó una denuncia en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA), solicitando la investigación de una serie de actuaciones llevadas a cabo en el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona, relacionadas con "posibles irregularidades" en la contratación de una profesora del centro, la designación de su Director y la gestión económica del CI AGROFORESTAL.

En primer lugar, respecto a la contratación de una profesora en el CI AGROFORESTAL, el informe final de la OANA indica que vistas las pruebas presentadas por el Departamento de Educación "no se aprecia incumplimiento" de la Orden Foral 37/2020, de 8 de abril, del Consejero de Educación, que regula las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal como personal docente al servicio del Departamento de Educación.

En segundo lugar, respecto a la designación del Director del centro, la OANA señala que, estudiadas las actuaciones realizadas para el nombramiento del Director del CI AGROFORESTAL, dicho nombramiento "se ajustó a derecho".

Por último, respecto a la denuncia del sindicato LAB sobre irregularidades en la gestión económica del centro, la OANA recomienda al Departamento de Educación y al de Economía y Hacienda que realicen una serie de actuaciones para "valorar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el centro". En estos momentos, se están valorando las actuaciones a seguir para poder comunicárselas a la OANA, tal y como indica la Resolución 21/2026, de 1 de abril, de la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra y dentro del plazo señalado en la misma.

El apartado 3º de la Resolución 21/2026, de 1 de abril, de la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se pone fin al procedimiento de investigación de la denuncia presentada por el sindicato LAB, indica que se notificó la citada Resolución al denunciante, es decir, al sindicato LAB que es conocedor de todas estas conclusiones desde esa fecha.