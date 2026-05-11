La oficina municipal habilitada en Pamplona para facilitar los trámites de la regularización ha registrado 3.332 citas

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La oficina municipal habilitada por el Ayuntamiento de Pamplona en la calle Zapatería 40 para facilitar los trámites de la regularización extraordinaria de personas migrantes ya residentes en el país aprobada por el Consejo de Ministros "está funcionando a buen ritmo" y ha registrado 3.332 citas desde el 21 de abril.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, el concejal delegado de Acción Social del Consistorio, Txema Mauleón, ha afirmado que "estamos pudiendo responder a la demanda ciudadana antes de lo previsto" y que "el trabajo está muy avanzado de acuerdo a las previsiones".

Estas cifras, a su juicio, "casan muy bien" con la previsión realizada por el Ayuntamiento de que "en torno a 5.000 personas podrían ser las que en Pamplona solicitaran todos los certificados necesarios para el proceso de regularización". Según ha subrayado, "en los primeros días, en las primeras semanas, hubo una demanda muy importante de todos los informes preceptivos, como es lógico, para poder hacer el proceso lo antes posible".

Ha explicado Mauleón que "estamos atendiendo entre 190 y 200 citas diarias en horario de mañana y de tarde", pero "a partir del día 18 vamos a poder dirigir toda la demanda al horario de mañana", que "va a ser suficiente", y que "mantendremos hasta el final del proceso de regularización, para que los pocos casos que todavía puedan faltar" puedan ser atendidos "en tiempo y forma".

Mauleón ha considerado que "estamos respondiendo incluso en un tiempo más ágil que el que teníamos previsto inicialmente" y que "ahora el gran reto que tenemos" es "facilitar y ayudar a las personas a todo el proceso de lograr un empleo". "Frente a los extremistas que están diciendo que este proceso va a suponer más costes para lo público, la realidad es justo la contraria, es decir, en la medida en que sea exitoso conseguiremos que estas personas logren un empleo, que aporten a la sociedad", ha apuntado.

Por nacionalidad, el número de citas más numeroso registrado en la oficina, hasta la semana pasada, corresponde al país de Colombia, con 550, seguido por Argelia, con 336, Marruecos, con 311, Perú, 232, Ecuador, con 65, y Honduras, con 57.

De las 1.988 citas solicitadas hasta el 6 de mayo, 1.423 personas se han presentado y 259 personas a las que se les había preparado la documentación no han acudido; a 306 personas que no estaban empadronadas, se les ha enviado un mensaje sms para que no acudieran a la oficina: a las que viven en otro municipio se les indica que pidan cita en los servicios sociales que les corresponda y quienes carecen de empadronamiento son derivados a la entidad CEAR.

El sistema de ventanilla única de la oficina de Zapatería ha facilitado a las personas solicitantes no tener que acudir al área de padrón en Condestable para lograr el certificado, ni a su unidad de barrio para el justificante con la relación de citas que hayan tenido.

Las cifras que se indican no son el total de personas atendidas. Una parte de las personas con derecho a la regularización no necesitaban informe de vulnerabilidad (personas con hijos menores a cargo, personas que hubieran trabajado anteriormente, etcétera) y han solicitado directamente a padrón el certificado de empadronamiento. Desde el 16 de abril, cuando se inició el proceso de regularización, se ha atendido a 2.349 personas sin cita para entregar certificados de padrón, aunque en las semanas anteriores también se registró un fuerte incremento de certificados entregados, pasando de una media de 73 personas diarias en enero a 114 en marzo.

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN

Además de la oficina dedicada exclusivamente a facilitar los trámites para la regularización, desde el Programa de Itinerarios de Incorporación Social y Alta Exclusión del Área de Acción Social se ha puesto en marcha, desde el mes de marzo, el programa '¿Hablamos?', con el objetivo de ofrecer apoyo lingüístico a personas que se encuentran en el proceso de regularización extraordinaria.

Mediante este programa, se busca "dotar de conocimiento en castellano al máximo de personas van a poder acceder al mercado laboral".

Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas que cumplan los requisitos para la regularización extraordinaria y presenten un nivel bajo o medio de castellano; mujeres con escaso o nulo conocimiento de castellano; participantes del programa ETXE1; personas usuarias de programas de incorporación social y acogida; personas derivadas por educadores y educadoras de calle; personas derivadas desde otros dispositivos del Área de Acción Social.

En estos momentos están en funcionamiento 3 clases divididas por 3 niveles (básico, básico/medio, medio), según conocimiento idiomático. Antes de comenzar, a las personas se les realiza una prueba de nivel, después de la cual se les asigna su nivel correspondiente.

Ante el "incremento de la demanda", desde este lunes las clases de castellano pasan a impartirse en el Centro de Formación Arantzadi (Casa Irujo). La primera edición del programa terminará en junio, pero "se espera continuar, en función de la demanda existente y tras evaluar resultados".

El grupo de nivel básico está conformado por 16 personas, 14 hombres y dos mujeres (8 personas de Argelia, 6 de Marruecos y 2 personas de Bangladesh).

El grupo de nivel básico/medio tiene 20 personas, 19 hombres y dos mujeres (4 de Argelia, 10 de Marruecos, 2 de Túnez, 2 de Nigeria, 1 de Libia y 1 de Mali).

Por último, el grupo de nivel medio, cuenta con 25 personas, 22 hombres y 3 mujeres (8 personas de Argelia, 11 de Marruecos, 3 personas de Georgia, 2 de Nigeria y 1 persona de China).