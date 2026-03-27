La Oficina del Parlamento Europeo en España valora la gestión de Navarra de fondos europeos: "Es la alumna aventajada"

Imagen del seminario 'Europa invierte en mi región. Desde 1986', organizado en Pamplona por la Oficina del Parlamento Europeo en España - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha afirmado que Navarra ha "gestionado bien" los fondos europeos y que es "la alumna aventajada". "Encaja perfectamente en ese marco, en esas nuevas prioridades de autonomía estratégica que se ha marcado la Unión Europea y de confinanciación en proyectos claves", ha indicado.

Así lo ha subrayado este viernes en Pamplona, durante el seminario 'Europa invierte en mi región. Desde 1986', organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España para repasar los avances experimentados en la Comunidad foral desde la entrada de España en la Unión Europea.

En el acto han participado, además de María Andrés, los eurodiputados Antonio López-Isturiz (PPE) y Elena Sancho (PSOE), la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna.

En su intervención, Andrés ha señalado que la Comunidad foral "encaja perfectamente en esas nuevas prioridades de autonomía estratégica que se ha marcado la Unión Europea y de confinanciación en proyectos claves, con una industria avanzada, con una apuesta muy clara por energías renovables, con alto empleo tecnológico y con un buen uso de fondos".

Andrés ha destacado que en Navarra se ha ejecutado "hasta el 80% de los fondos Next Generation", lo que "se traduce en inversiones en industria, en transición ecológica, en educación, en vivienda, en rehabilitación energética de viviendas, específicamente en la extensión de fibra óptica o en proyectos de I+D+i, y, por supuesto en recibir a esos más de 550.000 turistas internacionales que Navarra ha recibido en solo tres trimestres en 2025".

"El reto, sin embargo, es claro: seguir manteniendo esa competitividad en un entorno global incierto y asegurar que los fondos europeos sigan llegando al territorio, allá donde más que se necesiten", ha remarcado. Ha relatado Andrés que "hace 40 años España apostó por Europa en un momento decisivo", y "desde entonces la economía española se ha más que duplicado".

El empleo "ha pasado de 10 a más de 21 millones de personas, pero más allá de las cifras, Europa ha sido un lugar de oportunidades". "En España, hasta 150.000 proyectos empresariales han estado apoyados en estos 40 años con fondos europeos, y hasta 7 millones de hogares están conectados a banda ancha", ha destacado, tras añadir que 200.000 estudiantes españoles han participado en las becas Erasmus. "Tenemos más de 3.000 millones de euros en apoyo ante catástrofes recientes y ahora, con los fondos Next Generation, hasta 163.000 millones de euros para transformar nuestra economía", ha apuntado.

Por su parte, Elena Sancho ha considerado que la pertenencia a la UE ha beneficiado a Navarra en sectores como el de la automoción. "Si no hubiera sido por el Perte Vec y por el trabajo del Gobierno de Navarra junto a la Unión Europea, ahora probablemente no podríamos estar hablando de una de las primeras líneas de vehículo eléctrico en España como la que tenemos en Landaben", ha apuntado, tras destacar que el modelo "accesible" de coche eléctrico "se va a fabricar aquí en Navarra". "La Unión Europea aporta seguir evolucionando y siendo pioneros en una industria tan importante para los navarros y las navarras como es la automoción", ha indicado.

Sancho también ha citado otras industrias de Navarra que se han visto beneficiadas por pertenecer a la UE, como las energías renovables, la agricultura, o infraestructuras como la segunda fase del Canal de Navarra o el tren de alta velocidad. "Y luego está el pilar social, toda la cohesión social y territorial que es tan importante para nuestra región", ha dicho, tras citar ejemplos como el acceso a fibra óptica. Aunque Navarra es "una región pequeña", es "muy visible en Europa", ha remarcado Sancho.

Por su parte, López-Isturiz ha destacado que, a pesar de que "no es fácil atraer" inversión, la "mentalidad europea" permite que empresas europeas inviertan en Navarra, mayormente de Alemania, Francia o Italia. También ha querido trasladar un mensaje "alentador" a empresarios y agricultores, porque aunque "las cosas de Bruselas no son lo rápidas que quisiéramos", se está trabajando por "rebajar la regulación" y "mejorar las condiciones de trabajo" de los emprendedores, las startups, la industria o el campo. "Es un esfuerzo titánico porque es un cambio de mentalidad de algunos años donde estábamos en otras cosas", ha dicho.

Por su parte, Ana Ollo ha señalado que el Gobierno de Navarra es "profundamente europeísta" y que Europa, "con sus luces y sombras, es el mejor lugar del mundo para vivir, es el lugar en el que se respetan los derechos humanos". Sin embargo, ha advertido de que "no vivimos los mejores momentos en Europa, acosada o amenazada económicamente, pero también con una inestabilidad política que hace que el proyecto europeo no sé si se tambalee, pero está en unos momentos de mayor debilidad".

Según Ollo, "ese aspecto economicista que a veces le damos a las políticas europeas está muy bien, que seamos capaces de atraer fondos europeos", pero "Europa es mucho más que solo financiación". A su juicio, "Navarra ha tenido oportunidades y las ha utilizado", por ejemplo en materias como medio ambiente -donde Navarra es "un referente" por su legislación "muy avanzada"-, cooperación transfronteriza o energía y economía circular.

En nombre de la Cámara de Comercio, Javier Taberna ha afirmado que la Unión Europea "ha sido una de las cosas mejores que nos han podido pasar", entre otras cuestiones, porque "el objetivo primero era acabar con las guerras", si bien este no es el "mejor momento de Europa". Aunque "lo que más me preocupa de Europa es la pérdida de la competitividad", ha subrayado que ahora hay "otras prioridades en Europa, como son este cambio de orden mundial, esta necesidad de cordura y sentido común".

El encuentro se enmarca dentro del ciclo de seminarios 'Europa invierte en mi región', organizados en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España y las Cámaras de Comercio de España y de Navarra. Este es el noveno seminario de este tipo tras ediciones celebradas en Vigo, Sevilla, Logroño, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Bilbao y Oviedo.