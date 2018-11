Ollo afirma sobre Skolae que "el derecho individual de los padres está muy por debajo de los derechos como sociedad"

Publicado 27/11/2018 14:00:22 CET

UPN y PPN reiteran su rechazo a la "imposición" del programa

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado este martes, en relación con el programa Skolae, que "en el ámbito de la igualdad tenemos una responsabilidad como instituciones de que los derechos individuales de los padres y madres estén muy por debajo de los derechos como sociedad".

Ana Ollo, que ha comparecido en el Parlamento a petición de Podemos para informar sobre el programa Skolae, ha señalado que "el Estado no es propietario de los hijos, pero tampoco lo son los padres".

Además, sobre el hecho de que el programa no sea obligatorio en los centros concertados, Ana Ollo ha asegurado que el Gobierno "no ha reculado, tiene un compromiso muy evidente con la coeducación y con que todos los centros educativos tengan un programa de coeducación".

Según Ana Ollo, todos los centros, sean públicos o concertados, tendrán que tener "un proyecto de coeducación" que deberá ser "avalado" por el departamento de Educación.

La consejera ha afirmado que el programa Skolae busca "avanzar en el camino de conseguir relaciones igualitarias entre hombres y mujeres" y ha asegurado que es un programa "pionero" en España.

Ollo ha asegurado que la propia Constitución española recoge que "corresponde a los poderes públicos trabajar por una igualdad real efectiva entre hombres y mujeres".

En ese sentido, ha sostenido que Skolae es "un instrumento para integrar la igualdad, hacia una sociedad más justa y democrática" y ha asegurado que para su elaboración se han seguido "las orientaciones de organismos internacionales y nacionales en el desarrollo de políticas comprometidas con la igualdad o la prevención de todas las violencias, como bases para el avance de los pueblos hacia la igualdad".

Además, ha destacado que el programa ha sido coordinado por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra con la implicación de los departamentos de Salud y de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

Según ha señalado la consejera, el objetivo es conseguir "un alumnado comprometido con la igualdad, capaz de responder ante la violencia, la discriminación y la desigualdad".

Además, Ana Ollo ha expresado su "apoyo a la consejera de Educación, María Solana, por las amenazas que ha recibido y la campaña sucia que se está desarrollando en las redes sociales". "Esto ha sacado lo peor del sector más ultra de la sociedad, que considera la igualdad siempre que no ataque sus derechos", ha indicado.

AVAL DEL CUATRIPARTITO Y DEL PSN AL PROGRAMA

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha compartido "al cien por cien" las palabras de la consejera y ha señalado que "Skolae no es algo nuevo, sino que viene de una trayectoria de trabajo en materias de políticas de igualdad que se viene desarrollando en Navarra desde hace muchos años". "Parece que aquí nunca se había trabajado en esa materia. El paso de Skolae le da forma a todo eso. No acabo de entender dónde ven algunas personas el daño de Skolae", ha asegurado.

La parlamentaria de UPN Ana San Martín ha afirmado que "es falso decir que quien rechaza Skolae no quiere igualdad y es falso decir que los padres que se han plantado contra Skolae son retrógrados". "No se puede imponer, no se puede seguir adelante con un programa que se ha gestado mal desde el principio y que se ha hecho a espaldas de los padres, que son los principales actores de la educación de los hijos. Lo que tiene que hacer la Administración es facilitar la decisión en libertad que toman los padres sin imposición ni censura, y lo que hace este programa es imponer y censurar", ha asegurado, para afirmar que "por supuesto que UPN quiere coeducación en los centros, pero discrepamos en el contenido de este programa".

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha asegurado que "coeducar en igualdad es un deber de toda sociedad que quiere ser democrática". "Apostamos por la defensa de la educación de los valores democráticos y la enseñanza de estos valores debe ser obligatoria en todos los centros educativos", ha indicado, si bien ha planteado que si hay padres y centros que "no quieren seguir la guía de planificación educativa de Skolae, son libres de hacerlo, no se impone nada". Tras ello, ha denunciado "la indigna campaña que UPN y sobre todo el PP están haciendo contra Skolae, compaña basada en mentiras y que es más propia de mentes sucias y enfermizas que de partidos democráticos".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz se ha preguntado "cuál es la receta" de UPN y PPN ante la coeducación y ha sostenido que Skolae es "una herramienta para padres, para profesores y para alumnos para construir un modelo diferente". "Yo creo que es necesario porque tenemos unas actitudes que son preocupantes en la sociedad. Si decimos que la violencia contra las mujeres la impulsan factores estructurales, tenemos que acudir a la educación", ha indicado.

La portavoz del PSN, Nuria Medina, ha dado su "firme apoyo a la necesidad de avanzar en modelo coeducativo" y ha señalado que "es una reivindicación que desde el PSN venimos haciendo desde hace años". "Skolae es un programa innovador, hecho con criterios técnicos y con perspectiva de género. El mayor reto que tenemos como sociedad es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres", ha señalado, para afirmar que el programa "debe ser obligatorio en todos los centros escolares de Navarra".

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha afirmado que "la consejera ha engañado políticamente cuando quiere contar los objetivos del programa" y ha asegurado que "esos objetivos los defiendo yo con la misma firmeza que lo hace la consejera". "Otra cosa es la forma de llevarlos a cabo", ha indicado, para señalar que "lo más importante de todo esto es que ha ganado la rebelión de los padres y la rebelión de la libertad". "Mi mayor logro en esta legislatura sería conseguir, como parece que vamos a conseguir, que se retire la obligatoriedad de la imposición del programa. Yo respeto a quienes tienen la ideología de género pero pido el mismo respeto a quienes no pensamos así", ha indicado.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "la utilización torticera de esta cuestión lo que ha hecho es confundir y despistar a muchas familias". "No pretendemos imponer absolutamente nada. No se puede obligar a realizar determinadas actividades, lo que sí es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas y los centros es el desarrollo de los contenidos y objetivos de las leyes de igualdad en los currículum. Hay que actuar para educar en igualdad", ha destacado.