Ollo asiste a la celebración del Día de Navarra en Mallorca

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha asistido a la celebración del Día de Navarra en Mallorca, que ha reunido a la comunidad de navarros y navarras residentes en Mallorca en torno a un programa festivo de actos y un concierto de los músicos Mikel Paris y Jorge Alcasena. El evento ha contado también con la presencia del presidente de la Euskal Etxea, Nicolás Ibarra Murillo, al ser el lugar compartido donde se ha celebrado el acto.

Al objeto de "fortalecer los vínculos" con la ciudadanía navarra en esta región, la jornada contó con la presencia de la vicepresidenta Ollo, quien, tal y como refleja la Estrategia NEXT del Ejecutivo foral, "continúa fomentando los lazos con las personas navarras residentes fuera de la Comunidad Foral de Navarra".

Según recuerda el Gobierno foral en un comunicado, el eje 3 del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 pretende "mejorar la atención y la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, colaborar para que participen en el proyecto de Navarra, así como establecer una imagen atractiva, diversa y contemporánea de la región".

De esta forma, el objetivo general del fomento de las relaciones de la ciudadanía navarra en el exterior es ayudar y colaborar con los centros navarros establecidos en otras regiones y países, así como con las casas regionales de otras comunidades presentes en Navarra, "contribuyendo al fortalecimiento de las colectividades y centros navarros, favoreciendo así su cohesión interna y la eficacia de sus acciones asociativas". Es decir, "promover, coordinar, establecer e intensificar los lazos y relaciones, especialmente los sociales, culturales y económicos", entre Navarra y las comunidades navarras en el exterior, a través de la Estrategia NEXT, aprobada en 2019.

La visita de la vicepresidenta Ollo a la celebración del Día de Navarra en Mallorca se enmarca así en la acción 3.1.1 del Plan de Acción Exterior, contemplada como "el apoyo institucional y económico a las casas regionales y centros y hogares navarros y vasco-navarros en otras regiones y comunidades autónomas para el fomento de acciones de colaboración".