La OMC concede el emblema de plata a Rafael Teijeira en la IX Convención de la Profesión Médica

Entrega del galardón al doctor Rafael Teijeira. - COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha concedido el Emblema de Plata al doctor Rafael Teijeira Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Navarra, en reconocimiento a su trayectoria y a los años dedicados a la representación y defensa de la profesión médica.

La distinción se entregó durante la IX Convención de la Profesión Médica, celebrada en Madrid del 12 al 14 de noviembre. Tomás Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, y Pilar León, secretaria de la Comisión Deontológica, acompañaron a Rafael Teijeira, en el acto de entrega del emblema.

En sus palabras de agradecimiento, Rafael Teijeira ha asegurado que recibe esta distinción con "enorme gratitud" y ha destacado que ha sido posible "gracias al trabajo conjunto con los profesionales del Colegio de Médicos de Navarra y con todos los compañeros que me han acompañado en estos años dedicados a defender la profesión médica, a quienes agradezco su dedicación y entrega".

Junto a Rafael Teijeira, la OMC distinguió a los expresidentes de los colegios de médicos de Bizkaia, Cádiz, Ciudad Real, Granada, Huesca, Las Palmas, Pontevedra y Toledo, así como a profesionales que ocuparon responsabilidades en las secciones nacionales, el Observatorio contra las Agresiones y la Fundación para la Protección Social de la OMC.

UNA TRAYECTORIA DE VEINTE AÑOS DE COMPROMISO COLEGIAL

Rafael Teijeira ha desarrollado una trayectoria de veinte años de participación en la organización colegial navarra. Se incorporó a la actividad del Colegio en 2005 como vocal de la Comisión de Ética, Deontología, Derecho Médico y Visado Colegial, responsabilidad que desempeñó hasta 2010. Posteriormente fue vicepresidente durante cinco años, entre 2010 y 2015, y asumió la presidencia en noviembre de 2015, cargo que ejerció hasta enero de 2025.

Durante sus nueve años al frente del Colegio de Médicos de Navarra impulsó diferentes líneas de trabajo dirigidas a reforzar la institución y los servicios a los colegiados, en un periodo especialmente marcado por los desafíos que planteó la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias para el sistema sanitario y los profesionales.

Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, Rafael Teijeira es especialista en Medicina Legal y Forense. Su trayectoria profesional está estrechamente vinculada al ámbito de la medicina forense en Navarra. Fue director del Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde el año 2000 hasta agosto de 2020 y anteriormente estuvo al frente del Instituto Anatómico Forense de Pamplona. Hasta su jubilación fue jefe del Servicio de Patología del Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A su actividad asistencial y de gestión ha sumado una importante labor docente. Es profesor de Medicina Legal y Deontología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y profesor honorífico de la Universidad Pública de Navarra. En diciembre de 2025 ingresó como académico de número en la Real Academia de Medicina de Zaragoza.