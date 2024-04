Once afiliados retiran su candidatura a la Ejecutiva de UPN y critican "trato desfavorable"

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 afiliados a UPN han decidido retirar sus candidaturas al Comité Ejecutivo en el Congreso que la formación regionalista celebra este domingo en Pamplona, aludiendo a un "trato desfavorable por parte de la persona que preside la Comisión Coordinadora y actual secretaria general del partido, Yolanda Ibáñez".

Concretamente, se trata de Patxi Pérez, Fernando Aranguren, Javier Labairu, Isabel Olave, Elena Gómara, Javier Marquínez, Esmeralda Maso, Julen Sesma, Josu Igoa, Garbiñe Ullate y Raúl Julio Bator.

Según han señalado estos afiliados en un comunicado, "el hecho que ha desencadenado está decisión es la negativa de Ibáñez a facilitar a los candidatos en cuestión papeletas en blanco para que puedan distribuir entre los afiliados". "Hemos pedido que se remita una papeleta en blanco a cada afiliado, a su domicilio, para dotar al proceso de la mayor transparencia posible, pero se nos ha dicho que no", han manifestado.

"Hemos solicitado un número de papeletas determinado, entre 50 y 100, y también se nos ha dicho que no. Su respuesta ha sido que nos daban seis papeletas por candidato a la ejecutiva, mientras que al órgano de dirección se le van a dar más de 1.000. No olvidemos que en la misma papeleta se vota a la dirección y los 21 puestos de la Ejecutiva. Entendemos que es una maniobra para eliminar cualquier posibilidad de los candidatos no oficiales", han añadido.

Según han continuado señalando, "incluso se nos ha negado la posibilidad de disponer de las papeletas con la misma antelación que al resto de candidatos (aquellos que configuran la denominada lista oficial)". "Sabemos que ya se ha entregado una gran cantidad de papeletas a los candidatos a los cargos unipersonales, lo que deja en una mejor posición a aquellos candidatos que cuentan con el aval de Ibarrola, Toquero y Sota, porque todos los órganos se votan en una única papeleta. Por lo tanto, la discriminación de trato a los candidatos a la Ejecutiva resulta escandalosa", han afirmado.

Los once afiliados han asegurado que su objetivo "siempre ha sido participar y contribuir a resolver la más que evidente falta de unidad de UPN, trabajar por hacer de los principios y valores de este partido el substrato de su futuro e intentar mejorar la situación en la que se encuentra el partido, pero no podemos hacerlo si no se respetan los más elementales principios democráticos, ni se garantizan la participación ni las cotas mínimas de transparencia". "Que sea una candidata al Comité Ejecutivo, como la actual secretaria general, quien esté determinando cuántas papeletas y en qué fecha se les da al resto de candidatos contra los que ella compite al tiempo que facilita papeletas a las personas que saben que van a marcar su nombre en ellas no parece ser lo más razonable", han criticado.

Por ello, han retirado su candidatura al Comité Ejecutivo, "con toda la pena que nos genera, pero conscientes de que no podemos formar parte de un proceso de votaciones en las que se tiene distintos derechos en función de si eres miembro de la lista oficial o no".

A continuación, han afirmado que su "compromiso con UPN se mantiene intacto, y así seguirá siendo una vez pase el Congreso de este domingo, pero sin eludir la responsabilidad de trasladar a la afiliación los motivos de la retirada de nuestras candidaturas". "No podemos participar en estas condiciones ni podemos ocultar que se vulneran gravemente, además de nuestros derechos, los sólidos principios que habían regulado cada proceso de elección y de los que UPN siempre ha hecho bandera. Por Navarra. Por UPN. Con honestidad y valentía", han concluido.