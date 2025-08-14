Once detenidos esta semana en la antigua ikastola Jaso, 5 de ellos por hurtos y 6 por lesiones con arma blanca

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido esta semana en el edificio de la antigua ikastola Jaso de Pamplona a once varones, cinco por delitos contra el patrimonio y seis por lesiones tras pelea.

Según han informado desde el cuerpo policial, la primera actuación se produjo el martes y se saldó con cinco detenciones por hurtos y robos con fuerza.

La operación, en la que intervinieron varias patrullas de seguridad ciudadana, se desencadenó después del hurto de un 'talky' en una ambulancia por parte de una persona que estaba siendo atendida. Se geoposicionaba en dicho inmueble y se había inhabilitado porque se estaba usando ilegítimamente en comunicaciones de urgencia.

Los agentes consiguieron recuperar el 'talky', a la vez que descubrieron en una estancia numerosos objetos -bicicletas, ropa, herramientas, patinetes, etc.- cuya procedencia "resultaba claramente delictiva", por lo que se procedió a la detención de sus habitantes y a la incautación del material para intentar su devolución a sus legítimos propietarios.

Y en la madrugada del miércoles se produjo en el mismo edificio una riña tumultuaria con empleo de armas blancas y cuchillos, por lo que se movilizaron varias patrullas para atender el suceso y dar apoyo a las asistencias sanitarias, ya que el aviso informaba de una decena de afectados con heridas sangrantes por arma blanca.

Tras la correspondiente investigación fueron detenidos seis hombres, a los que se les imputan delitos de lesiones, en investigación que continúa abierta para identificar a otros posibles implicados.