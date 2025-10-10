Once representaciones amateur dan forma a la nueva edición de la Muestra de Teatro de Aquí

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once compañías amateur participan en la vigésimoseptima edición de la Muestra de Teatro de Aquí, que arranca el próximo domingo, 19 de octubre, en la red Civivox. La muestra, que se prolongará hasta el 16 de noviembre, ofrece representaciones teatrales gratuitas en Civivox Iturrama, Mendillorri y San Jorge, que se celebrarán los viernes, sábados y domingos.

Aunque la entrada es gratuita, será necesario realizar inscripción a partir de este viernes, 10 de octubre, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100 si se llama desde un teléfono móvil), la web pamplonaescultura.es y en los propios centros de la red Civivox.

Las primeras dos representaciones tendrán lugar el domingo 19 de octubre. A las 12 horas, Civivox Iturrama acogerá la obra 'Cuentos del mundo bajo el mismo árbol', de la compañía Ojalá Ojalá. La obra, dirigida a niños de 5 a 10 años acompañados de una persona adulta, recorre los cinco continentes a través de distintas técnicas teatrales. Por la tarde, ese mismo día, a las 19 horas, también Civivox Iturrama ofrecerá la obra '¡Bodas de sangre!', de la compañía Speculum Vitae, una comedia dirigida a público mayor de doce años.

Tras estas primeras propuestas, la Muestra de Teatro recalará de nuevo en la red Civivox el viernes 24 de octubre. Ese día, a las 19 horas, Civivox Mendillorri propondrá a la ciudadanía adulta la comedia 'Clásicas envidiosas', de la compañía Amaunsare, inspirada en Hamlet, aunque con un giro inesperado, en el que Ofelia rechaza la idea de suicidarse.

El sábado 25 de octubre, también a las 19 horas, será el turno de la Asociación La Trova, que interpretará la obra 'Angelina o el honor de un brigadier', una comedia para todos los públicos basada en un vividor, amante de la mujer de su amigo brigadier. Ese fin de semana concluirá con la obra 'La corona de Casandra', de la compañía Acto Zero, también en Civivox Mendillorri a las 19 horas. Se trata de un musical para todos los públicos sobre las historias de un trovador.

Por su parte, el viernes 31 de octubre, la Muestra se trasladará a Civivox San Jorge. Allí, a las 19 horas, se representará la obra 'La ciudad sitiada', de la compañía Fuera de Marca. Se trata de un drama dirigido a público mayor de 12 años, que gira en torno a una ciudad asediada, donde sus habitantes intentan sobrevivir entre escombros.

CINCO PROPUESTAS EN NOVIEMBRE

Aunque el sábado 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, no habrá representaciones, esta edición de la Muestra de Teatro de Aquí retomará sus sesiones el domingo 2 de noviembre, en Civivox Iturrama. A las 19 horas propondrá al público mayor de 12 años la comedia 'No disparen al ministro'. La representación correrá a cargo de la compañía Había Teatro y gira en torno a un ministro de Industria y Energía abandonado por su mujer y obligado a dimitir por un caso de corrupción.

El domingo 9 de noviembre, Civivox San Jorge acogerá la obra '¿Vamos de boda?', representada por el Aula de Teatro Jus la Rocha. Esta comedia, pensada para mayores de 12 años, refleja las dudas y los miedos de Lola en su día más importante en su vida, su boda.

El último fin de semana de la Muestra comenzará el viernes 14 de noviembre en Civivox San Jorge, a las 19 horas. Allí se representará la comedia 'Al menos no es Navidad', de la mano de la compañía Primera Fila y Centrado. Para público adulto, la obra aborda el problema de la soledad de los ancianos con una actitud positiva. El sábado 15 de noviembre, Civivox San Jorge ofrecerá a las 19 horas la obra 'El caso de la mujer asesinadita', de la compañía La korrala de Triki Trake. Esta comedia para todos los públicos gira en torno a una noche de noviembre en casa de un matrimonio de la alta sociedad.

La última cita de esta edición será el domingo 16 de noviembre a las 19 horas, en Civivox Iturrama, con la comedia en verso para todos los públicos 'La discreta enamorada'. La obra, que corre a cargo de la Compañía Teatro Clásico de Navarra, está ambientada en el Madrid de finales del siglo XVI y gira en torno a una joven ingeniosa que busca burlar los planes de matrimonio que le han organizado.