La oposición acusa a Maya de "actitud irresponsable" en los 'no Sanfermines'

PAMPLONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona han sumado sus votos este martes en la Comisión de Presidencia para aprobar una declaración en la que rechazan la "la actitud irresponsable y unilateral" que a su juicio mantuvo el alcalde, Enrique Maya, durante los 'no Sanfermines'.

La declaración ha sido presentada por el PSN y ha contado con el apoyo de EH Bildu y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

El texto aprobado reclama "diálogo, acuerdo, información y responsabilidad en la lucha que el Ayuntamiento debe realizar contra la pandemia del Covid-19".

Los socialistas explican en la declaración que habían solicitado "en reiteradas ocasiones que el alcalde no llevara a cabo acciones con motivo de los 'no Sanfermines', ya que cualquier acto podría provocar que se formaran aglomeraciones y, por tanto, contagios". "Sin embargo, Enrique Maya no hizo caso a las advertencias y envió mensajes contradictorios a la ciudadanía, acudiendo a sitio reservado durante las misas en honor al santo, desplegando un pañuelo gigante en la fachada del Ayuntamiento, instalando un corpóreo en la plaza del Castillo, o emitiendo en directo la fachada y el reloj el 6 de julio", aseguran.