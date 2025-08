La oposición critica el plan aprobado en la comisión de investigación y los socios y EH Bildu se muestran "satisfechos"

UPN y PPN aseguran que hay un "pacto de no agresión" entre los socios de Gobierno y EH Bildu

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN, PPN y Vox han mostrado este martes su rechazo al plan de trabajo aprobado en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas por parte del Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas, mientras que el PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han mostrado "satisfechos".

En concreto, se ha acordado la comparecencia de 40 personas, entre las que se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García o el propietario de Servinabar, Antxon Alonso. No ha salido adelante la petición de comparecencias del exministro José Luis Ábalos ni de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. La previsión es que las comparecencias se inicien el próximo 14 de octubre.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha afirmado que "lo que ha sucedido hoy es un escándalo" y que "constatamos hoy un nuevo pacto del almacén". A su juicio, "queda claro que el gobierno de María Chivite está con el agua al cuello" y que "PSN, Geroa Bai y EH Bildu van de la mano". "Se han reunido varias veces para pactar hasta las declaraciones de esta rueda de prensa, además de qué personas iban a comparecer, qué información se iba a solicitar y cuál no", ha dicho, tras añadir que "hay un acuerdo entre ellos, básicamente es un pacto de no agresión entre los socios del Gobierno para no hacerse daño entre ellos". A su juicio, "ponen por delante mantenerse en el poder a intentar conocer la verdad".

Javier Lecumberri, del PSN, ha asegurado que "no tenemos nada que ocultar, todo lo contrario", y que "no hemos tenido ningún reparo en votar a favor de otras cuestiones que han solicitado" otros grupos, incluido UPN. También ha criticado que "ha habido una clara intencionalidad por parte de otros partidos de llevarnos a una situación, por un lado, de documentación absolutamente inabarcable, y por otro lado, de un horizonte temporal casi ilimitado, a la vista de los cientos de comparecencias que se exigían, y también, hay que decirlo, con una intencionalidad de generar una crispación, un ruido". Sobre el rechazo de la comparecencia del ministro Ábalos, que ha contado con el voto contrario del PSN, ha explicado que la comisión tiene "una limitación muy clara: las obras durante estas cuatro legislaturas en Navarra con dinero público". "En ninguna de las informaciones que ha salido el señor Ábalos ha tenido nada que ver con ninguno de estos parámetros", con lo que "no nos parecía que aportara nada".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz se ha mostrado "satisfecho" con el plan de trabajo aprobado, "entre otras razones porque han sido aceptadas todas las propuestas" de EH Bildu pero también "otras propuestas de otros grupos parlamentarios". Según Araiz, "vamos a tratar de evitar que la comisión se convierta en un circo". "No queremos que sea un circo, ni sea una comisión salsa rosa ni nada parecido. Hay que alejarse del ruido, del morbo, ceñirse al objeto de la comisión", ha manifestado. En cuanto a las comparecencias de cargos como la presidenta de Navarra, María Chivite, que no han prosperado, Araiz ha afirmado que "no cerramos las puertas" y que "si es necesario que comparezcan otros responsables políticos, lo valoraremos y en su caso se ampliará", pero que "pedir comparecencias por pedir no nos parece lo más correcto".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha valorado que el plan de la coalición, que ha calificado como "riguroso", ha sido aprobado "en toda su totalidad, tanto en comparecientes como en peticiones de información". "Aceptaremos y propondremos, seguramente, si así tiene que ser, la ampliación de estas peticiones o de estas comparecencias en tanto en cuanto así lo hemos dejado abierto", ha remarcado, tras defender que los comparecientes sean únicamente "personas con responsabilidades" en las licitaciones analizadas o "personas investigadas en la propia causa".

Por parte del PPN, Irene Royo ha subrayado que es "muy grave" que "se nos haya negado parte de la información que hemos solicitado" y ha criticado que "han vaciado de contenido la comisión de investigación". "Los miembros del Gobierno, junto a EH Bildu, han decidido qué información podemos o no tener en nuestras manos", ha dicho, tras añadir que "nuestro plan no ha gustado". "Nos lo han suprimido prácticamente al completo, entendemos que por ser molesto para el Gobierno y sus socios, centrados en el blanqueamiento de la corrupción", ha apuntado. A su juicio, el PSN "no quiere que se aclaren los hechos", y "lo que vemos hoy es el resultado de un pacto de no agresión entre determinados partidos y un paripé".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha remarcado que "estamos muy satisfechas con el plan de trabajo" aprobado, "en términos generales", si bien "somos plenamente conscientes" de que "se va a seguir viviendo una dinámica gobierno-oposición en el que tratarán de instrumentalizar esta comisión para sembrar dudas, generar titulares, y en definitiva, intentar ampliar la sombra de la corrupción sobre Navarra". En cuanto a las peticiones realizadas por la coalición, el objetivo es obtener "toda la información relevante para determinar que no hay ninguna irregularidad en ninguno de esos procesos de contratación", porque "en ningún momento podríamos estar en un Gobierno que no confiásemos de su limpieza".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que "desde un principio hemos dicho que esta comisión de investigación iba a ser un circo, un mero teatro, y cada vez lo están confirmando más". Entre otras cuestiones, ha criticado que entre las personas llamadas a declarar hay algunas que "no están ni inculpadas, ni procesadas, ni tan siquiera investigadas". "Por tanto, entendemos que esto es una tendencia hacia lo infinito. Se han pedido incluso nombres de trabajadores y, por tanto, vamos a terminar la legislatura y no se va a llegar a ningún puerto", ha subrayado.