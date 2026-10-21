Los órganos judiciales navarros recibieron 22.966 asuntos entre abril y junio, un 6,6% más

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales navarros recibieron entre los meses de abril y junio un 6,6% más de asuntos que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos están recogidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles.

Así, los tribunales de la Comunidad foral registraron un total de 22.926 asuntos frente a los 21.506 incoados en el mismo periodo de tiempo del año anterior. En el mismo trimestre resolvieron 22.859 procedimientos (25.185 en 2025) y quedaron en tramitación un total de 34.544 (33.967 hace un año), lo que significa un aumento del 1,7%.

Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 8.537 (7.035 en el mismo periodo de 2025), un aumento interanual del 21,3%. Se resolvieron 8.176 procesos (9.956), un descenso del 17.8% respecto al mismo trimestre del año anterior, y quedaron en trámite 16.938 (18.340), esto es, un decremento del 7,6%.

En la jurisdicción penal se incoaron 12.727 procedimientos (12.727 en el mismo periodo del año anterior), una disminución del 1,1%, se resolvieron 13.000 (13.546), un 4,1% menos, y quedaron pendientes 11.786 (10.361), lo que supone un ascenso del 13,7%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 401 nuevos pleitos (412 en el periodo análogo del año anterior), esto es, una reducción del 2,6%; se resolvieron 424 (385), un ascenso del 10,1%; y quedaron pendientes 842 (805), un repunte del 4,6% respecto al segundo trimestre de 2025.

Por último, en social los litigios ingresados ascendieron a 1.408 (1.332 en el mismo periodo del año anterior) -un incremento del 5,7%-, se concluyeron 1.259 (1.298) -un descenso del 3,1%-; y quedaron en trámite 4.978 (4.461), esto es, un crecimiento del 11,5%.

NAVARRA PRESENTA LA QUINTA MENOR TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, 39,35 asuntos por cada 1.000 habitantes frente a los 39,83 del segundo trimestre de 2025. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).